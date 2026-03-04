 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Rote Bullen kämpfen um Einzug ins Cup-Finale

Halbfinale im UNIQA ÖFB Cup! Und dabei empfängt der FC Red Bull Salzburg am kommenden Mittwoch, den 04. März 2026 ab 18:00 Uhr den SCR Altach. Die Begegnung in der Red Bull Arena wird von Schiedsrichter Walter Altmann geleitet. Kein Tor verpassen! Die volle Ladung Pokal-Fußball gibt’s im FuPa-Liveticker.

von RB Salzburg · Heute, 11:44 Uhr · 0 Leser
RB Salzburg erwartet zum Halbfinalspiel im ÖFB Cup den SCR Altach.
RB Salzburg erwartet zum Halbfinalspiel im ÖFB Cup den SCR Altach. – Foto: RB Salzburg

Verlinkte Inhalte

Bundesliga - AT
Cup-AUT
RB Salzburg

Beide Teams haben sich über teils recht enge Spiele in dieses Halbfinale gekämpft, wobei ein statistisches Detail auffallend ist: Die Roten Bullen siegten in zwei ihrer bisherigen vier Cup-Matches des laufenden Bewerbs mit 3:1, bei den Vorarlbergern waren es sogar drei Partien (von vier).
Und während die Salzburger unter Neo-Trainer Daniel Beichler mit einem Sieg (LASK) und einem Remis (Hartberg) gestartet sind, haben die Vorarlberger einen anderen, sehr erfolgreichen Lauf zu verzeichnen. Von den fünf Matches im Frühjahr unter ihrem neuen Chefcoach Ognjen Zaric, der seither im Amt ist, gab es gst keine Niederlage, aber drei Siege (Austria, Sturm und BW Linz) sowie zwei Remis (Hartberg, Rapid).

Auch deshalb meint Salzburg-Trainer Daniel Beichler zum Aufeinandertreffen mit den starken Altachern: „Ich kann mir schon vorstellen, dass Altach nicht zu uns kommen und einfach alles nach vorn werfen wird, sondern eher versucht, über Umschaltmomente und Standardsituationen zum Erfolg zu kommen. Aus diesem Grund können wir aus dem Hartberg-Match einiges für dieses Halbfinale mitnehmen und in den zwei Tagen noch ein paar Adaptierungen vornehmen. Es wird auch wichtig sein, dass wir wieder so dominant auftreten wie zuletzt. Und natürlich würde uns ein früher Treffer in so einem Match besonders helfen, weil sich dadurch schon eine deutlich andere Partie entwickelt. Sollte uns das nicht gelingen, wollen wir aber geduldig bleiben und weiterhin konsequent unser Spiel durchziehen.“

Kerim Alajbegovic kennt die Schwierigkeit der Aufgabe ebenfalls und erklärt: „Wir sind im Cup nicht so weit gekommen, um jetzt zu sagen, das reicht uns. Nein, das Finale ist unser erklärtes Ziel! Und dass wir dafür alles, wirklich alles investieren werden, liegt auf der Hand. Aber wenn wir glauben, daheim gegen Altach leichtes Spiel zu haben, kann das ernüchternd werden. Sie haben im Frühjahr nämlich schon richtig starke Leistungen gezeigt und erfolgreich gespielt, weil sie sehr konsequent und diszipliniert auftreten. Für uns wird das auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit.“

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Takumu Kawamura (Knie), Sota Kitano (Oberschenkel), Stefan Lainer (Oberschenkel), John Mellberg (Oberschenkel) und Justin Omoregie (Schulter).
Jannik Schuster und Yorbe Vertessen stehen seit heute wieder im Mannschaftstraining.
Der Einsatz von Tim Drexler, der gegen Hartberg einen Schlag in den Rücken erhalten hat, ist noch offen.