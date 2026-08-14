Rotation schockt Bosna - Kladow trotzt Zwangs-Abstieg

Archiv: SV Bosna geht unter – Foto: Frank Arlinghaus

Die ersten Antworten auf die vielen Fragen vor dem Saisonstart sind da: BW Spandau gewinnt das Debüt unter Trainer Matthias Wolk mit 3:2 gegen Fortuna Pankow, während der als Aufstiegskandidat gehandelte 1. FC Lübars beim Aufsteiger JFC Berlin überraschend 2:3 verliert. Kladow reagiert auf den kurzfristigen Zwangsabstieg mit einem 2:0 gegen Wilhelmsruh. Im Duell der Aufstiegsanwärter trennen sich Dersim II und Südring Amed 2:2, während Rotation Prenzlauer Berg beim 5:1 gegen Bosna das deutlichste Ausrufezeichen des Spieltags setzt.

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Der JFC Berlin sorgt gleich zum Bezirksliga-Einstand für eine Überraschung. Grießig bringt den Aufsteiger nach gut einer halben Stunde mit 1:0 in Führung. Mitte der zweiten Hälfte legt Drobny das 2:0 nach. Lübars gibt sich jedoch nicht geschlagen und kommt in der Schlussphase durch Oksas auf 1:2 heran. Der eingewechselte Grießig stellt wenig später den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Schareina verkürzt ganz spät noch auf 2:3, doch der JFC bringt den Vorsprung über die Zeit und feiert einen perfekten Einstand. Ein bitterer Auftakt für das Team von Detlef Fitzek

Schwarz-Weiß Spandau startet mit einer Enttäuschung in die neue Saison. Knuth bringt Victoria Friedrichshain Mitte der ersten Hälfte in Führung. Nach dem Seitenwechsel findet Spandau zunächst die richtige Antwort: Okoye gleicht früh zum 1:1 aus. Doch die Freude hält nur wenige Minuten. Bacha schlägt für Victoria zurück und erzielt das 2:1. Danach gelingt den Gastgebern kein weiterer Treffer mehr – der Saisonstart unter den neuen Voraussetzungen geht damit daneben.

Einheit Pankow dreht einen Rückstand und startet mit drei Punkten. Zunächst erwischt Anadoluspor den besseren Beginn und geht Mitte der ersten Hälfte durch Kaya mit 1:0 in Führung. Pankow benötigt allerdings nicht lange für eine Antwort: Kepp gleicht noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel bleibt die Begegnung lange offen, ehe erneut Kepp zuschlägt. Mitte der zweiten Hälfte erzielt er mit seinem zweiten Treffer das 2:1 und avanciert damit zum Matchwinner.

Rotation setzt am ersten Spieltag ein dickes Ausrufezeichen. Nach einer halben Stunde eröffnet Dohnke den Torreigen. Kurz vor der Pause erhöht Delaunay auf 2:0, ehe Perlick praktisch mit dem Pausenpfiff für Bosna auf 1:2 verkürzt. Wer auf eine Wende hofft, wird nach dem Seitenwechsel schnell enttäuscht. Usor stellt früh den alten Abstand wieder her, Mitte der zweiten Hälfte trifft Delaunay ein zweites Mal zum 4:1. In der Schlussphase macht Gericke den 5:1-Kantersieg perfekt.

Blau-Weiß Spandau erwischt einen Traumstart: Appel trifft bereits in den ersten Minuten zum 1:0. Fortuna reagiert jedoch prompt und gleicht kurz darauf durch Brünner aus. Danach wird Schulze zur entscheidenden Figur der ersten Hälfte. Zunächst bringt er die Gastgeber wieder in Führung, kurz vor der Pause verwandelt er zudem einen Handelfmeter zum 3:1. Lange sieht alles nach einer klaren Sache aus. Erst in der Schlussphase verkürzt Golchert auf 2:3, doch für einen Punkt reicht es für Fortuna nicht mehr.

Berolina Mitte startet mit einem knappen Auswärtssieg in die Bezirksliga. Dabei bietet sich den Gästen schon ganz früh die große Gelegenheit zur Führung, doch Benabid scheitert mit einem Handelfmeter an Buchholz-Keeper Krüger. Der Aufsteiger hält das 0:0 anschließend bis in die zweite Hälfte. Dann schlägt der zur Pause eingewechselte Conrad zu und bringt Berolina mit 1:0 in Führung. Buchholz schwächt sich in der Schlussphase zusätzlich, als Chatle Gelb-Rot sieht. Berolina bringt den knappen Vorsprung über die Zeit und nimmt die ersten drei Punkte mit.

Das mit Spannung erwartete Duell zweier Aufstiegsanwärter hält einiges bereit. Zunächst erwischt Südring Amed den besseren Start und geht Mitte der ersten Hälfte durch El-Rayan in Führung. Dersim II reagiert schnell: Akis gleicht rund zehn Minuten später zum 1:1 aus. Nach der Pause bietet sich Dersim die große Chance zur Führung, doch Günaydin scheitert mit einem Foulelfmeter am Torhüter. Wenig später bekommt Dersim erneut einen Strafstoß zugesprochen. Diesmal übernimmt der eingewechselte Günaydin und verwandelt zur 2:1-Führung. Südring Amed lässt sich davon nicht beeindrucken. In der Schlussphase trifft der ebenfalls eingewechselte Gürbüz zum 2:2. Damit teilen sich zwei der hoch gehandelten Mannschaften zum Auftakt die Punkte – und liefern gleich einen Vorgeschmack darauf, wie eng das Rennen um die Spitzenplätze werden könnte.