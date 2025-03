Rotation Prenzlauer Berg überrascht - Schöneberg Erster

Johannisthal begegnet dem Tabellenführer mit einer kämpferischen Leistung und einer stabilen Defensive. Nach einer Stunde setzt Rogge Menge mit einem klugen Pass in Szene, der den Ball ins Netz befördert (64.). Rehberge findet kein Mittel, um die Defensive zu durchbrechen, und kassiert die erste Niederlage seit Wochen.

Lichtenberg dominiert die Partie von Beginn an und geht bereits in der dritten Minute durch Macuaca in Führung. Kurz vor der Pause erhöht Dyckho auf 2:0 (45.). Nach dem Seitenwechsel bleibt Lichtenberg druckvoll: Kushynov (53.), Kempe (60.), Stahl (71.) und Yüksek (90.) sorgen für ein deutliches Endergebnis und einen überzeugenden Auswärtssieg.

Eine dramatische Begegnung, in der Wannsee durch einen Foulelfmeter von Toure in Führung geht (45.+1). Bosna dreht das Spiel zunächst mit zwei Treffern von Hamzic, der erst per Strafstoß ausgleicht (56.) und dann mit einem Distanzschuss das 2:1 erzielt (76.). Doch in der Nachspielzeit kommt Wannsee in doppelter Unterzahl zurück: Schäfer verwandelt einen Elfmeter zum umjubelten Ausgleich (90.+2). Die Gäste bleiben damit seit elf Spielen ungeschlagen.

Meteor startet furios in die Partie: Herdem (1.) und Jüterbock (7.) treffen früh, doch Walter verkürzt direkt für Staaken (8.). Hamlecioglu stellt mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her (12.). Nach der Pause kommt Staaken immer besser ins Spiel. Afshar verkürzt per Elfmeter (57.), ehe Walter mit drei weiteren Treffern (61., 72., 80.) das Spiel endgültig dreht. Zurawik setzt mit dem 3:6 den Schlusspunkt (83.).

Hollwitz bringt Rotation früh in Führung (19.), doch Spiekermann gleicht noch vor der Pause für Spandau aus (34.). In der zweiten Halbzeit entwickelt sich ein ausgeglichenes Spiel, bis Usor sich in der 74. Minute gegen mehrere Gegenspieler durchsetzt und den Siegtreffer erzielt. Rotation setzt seinen starken Lauf fort und klettert weiter nach oben.

Sparta hat mehr vom Spiel, scheitert aber zunächst vom Elfmeterpunkt an Pankows Torhüter Schäfer (43.). Nach einer Ecke gelingt Kosewsky die Führung für die Gäste (50.). Sparta reagiert und gleicht durch Bäker aus (66.). In einer hitzigen Schlussphase sehen beide Teams noch Platzverweise, doch es bleibt beim Remis.

Die Partie verläuft lange ausgeglichen, bis Vetter in der 82. Minute mit einem sehenswerten Weitschuss für die Entscheidung sorgt. Heinersdorf drängt in den letzten Minuten auf den Ausgleich, doch Neukölln verteidigt geschickt und bringt den knappen Sieg über die Zeit.