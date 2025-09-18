Rotation nach Traumstart bei Deisenhofens U23

20 Punkte nach neun Spielen: Die U23 des FC Deisenhofen hat in der Bezirksliga Süd einen Traumstart hingelegt. Auch für den VfL Denklingen, der an diesem Freitag um 19.30 Uhr bei der FCD-Reserve gastiert, lief es anfangs mit sechs Partien ohne Niederlage gut. Doch zuletzt hat das Team aus dem Landkreis Landsberg dreimal verloren. Für Andreas Budell kein Grund, den Gegner zu unterschätzen: „Nur vier Mannschaften haben weniger Tore kassiert. Das heißt, sie sind sehr solide, robust und defensivstark“, sagt Deisenhofens Trainer.

Obwohl bei Denklingen vorne eher Flaute herrscht, warnt Budell zudem: „Bei Umschaltmomenten und Standards sind sie gefährlich. Das heißt, beides gilt es einerseits zu vermeiden, andererseits gut zu verteidigen.“ Auch im Spiel nach vorn macht er konkrete Vorgaben: „Da ist es wichtig, in Ballbesitz sauber zu spielen und spielerisch mutig Lösungen zu suchen, auch mal ins eins gegen eins zu gehen.“

Nico Wohlmann und Pablo Sliwka kehren in den Kader zurück. Im Tor wird diesmal Johannes Widmann statt des zuletzt starken Bastian Amann stehen. „Wir haben vor der Saison ausgemacht, dass jeder drei, vier Spiele am Stück bekommt, darunter auch ein Spitzenspiel, um sich zu bewähren. Amann hatte das gegen Penzberg, Widmann wird es dann nächste Woche gegen Olching bekommen“, erklärt Budell. (um)

FC Deisenhofen U23: Widmann - Blauensteiner, Sliwka, Cosic, Sagner, Rehm, Vollmer, Perneker, Gandl, Herrmann, Weber