Rotation nach Traumstart bei Deisenhofens U23

Obwohl bei Denklingen vorne eher Flaute herrscht, warnt Budell zudem: „Bei Umschaltmomenten und Standards sind sie gefährlich. Das heißt, beides gilt es einerseits zu vermeiden, andererseits gut zu verteidigen.“ Auch im Spiel nach vorn macht er konkrete Vorgaben: „Da ist es wichtig, in Ballbesitz sauber zu spielen und spielerisch mutig Lösungen zu suchen, auch mal ins eins gegen eins zu gehen.“
Nico Wohlmann und Pablo Sliwka kehren in den Kader zurück. Im Tor wird diesmal Johannes Widmann statt des zuletzt starken Bastian Amann stehen. „Wir haben vor der Saison ausgemacht, dass jeder drei, vier Spiele am Stück bekommt, darunter auch ein Spitzenspiel, um sich zu bewähren. Amann hatte das gegen Penzberg, Widmann wird es dann nächste Woche gegen Olching bekommen“, erklärt Budell. (um)
FC Deisenhofen U23: Widmann - Blauensteiner, Sliwka, Cosic, Sagner, Rehm, Vollmer, Perneker, Gandl, Herrmann, Weber