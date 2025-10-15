Rot-weißer Goldstaub auf dem Mount Queck verblasste später etwas

Der SV Rot-Weiß Queckenberg hatte verdammt viel gutzumachen am letzten Sonntag. Insider wissen, warum. Davon wollten sich auch die Fans überzeugen. So pilgerte einmal mehr eine beschauliche Zahl auf den Fußballtempelberg. Sie wollten Leifers Beelzebuben eindrucksvoll demonstrieren, dass erst recht in schweren Zeiten die roten und weißen Blutkörperchen extrem hochfrequentiert durch die RWQ-Ultra- Kapillargefäße gepulst werden. Vom Papier her gingen die Einheimischen als Favoriten in die Partie gegen 1. JFC Brüser Berg IV. Doch wer etwas genauer in die Aufstellung äugte, musste feststellen, dass man urlaubs-, arbeits- und krankheitsbedingt so ziemlich auf dem allerletzten Loch pfiff. Zudem fällt Nücken, der blonde Riese zwischen den Pfosten, mit einem komplizierten Fingerbruch auf unbestimmte Zeit aus. Gelegenheitstorhüter Patrick Neff erledigte indes seinen Aushilfsjob bärenstark!

Unmittelbar nachdem Thomas Büqué zum Fußballtänzchen gebeten hatte, hauchte Watty von halbrechts das Spielgerät nur um wenige Zentimeter am langen linken Pfosten vorbei. Kurz darauf wollte ein Schütt-Geschoss nicht dort einschlagen, wo es sollte. So legte Kommissar Zufall quasi hilfreich Hand an. In der siebten Spielminute änderte ein Gegenspieler die Flugbahn des Leders regelwidrig mit der Tatze, obendrein im eigenen Sechzehner. Nehring, heute als Stoßstürmer beginnend, legte sich das Bällchen auf den ominösen Punkt. Den suboptimal jedoch mit mächtig viel Bumms geschmetterten Elfer konnte der Schlussmann nur nach vorn abklatschen lassen. Nun ließ sich Nehring nicht mehr lumpen, donnerte die Kugel in die Maschen und gönnte sich somit etwas unfreiwillig noch einen Scorerpunkt als Vorlagengeber! Kurz danach kam es fast originalgetreu zu einer Kopie dieser Spielsituation; allerdings im RWQ-Strafraum, doch zum Glück eben nur fast! Denn dieser abermals berechtigte Handelfmeter war noch suboptimaler getreten und wurde von Neffs Medusaaugen mit gaaaaaanz viel Aura und Karma neben das Gehäuse meditiert. Als die Gäste kurz darauf noch aus Nahdistanz einen Riesen field-goal-verdächtig an das Ballfanggitter jagten, hatten sie ihr Pulver verschossen. Der Rest von Durchgang eins war geprägt von purer Queckenberger Fußballfreude, garniert mit Doppelpässen, gespickt mit wunderschönen Uwe-Bein-Gedächtnis-Pässen, eingewebt in einem exzellenten Stellungsspiel mit und ohne Ball. In der eintausendzweihundertsten Spielsekunde spitzelte Lichtenfels die Pille auf Nehring, und der schnürte von der Sechzehnerkante den zweiten Doppelpack seiner RWQ- Karriere. Danach hätten die Kerle von der Madbach bei konsequenterer Chancenverwertung grundsätzlich das Siegerbier schon mal kaltstellen lassen können. Kurz vor dem Pausenpfiff gabs dann aber doch noch das berühmte Tüpfelchen auf ein in der Tat rot-weißes, golden glänzendes „I“: Nehring servierte einen Flankenball a la Manni Kaltz, Schütt pflückte sich die Kirsche und netzte aus schier unmöglichem, weil überspitzem Winkel tatsächlich zum 3:0 (42.).