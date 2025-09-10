Rot-Weiß zu Gast in Melverode, Mascherode und Lehndorf legen vor

Bereits am Freitag startet der dritte Spieltag der Kreisliga Braunschweig mit dem Heimspiel des TV Mascherode gegen Lieblingsgegner Lehndorfer TSV II. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende..

Bereits am Freitag empfängt der TV Mascherode den Lehndorfer TSV II. Seit elf Spielen gab es dabei keinen Sieg der Gäste. Lediglich drei Remis konnte Lehndorf einfahren. Ansonsten gewann stets Mascherode. Die Favoritenrolle sollte damit geklärt sein.

Platz zehn gegen Platz zwei, doch beide Teams sind nur durch einen Punkt getrennt. Für den Aufsteiger Wenden II lief das erste Heimspiel zwar schlecht, dafür konnte man Auswärts siegen. Nun möchte man den heimischen Zuschauern was bieten und die ersten Punkte daheim einfahren.

Zwei Titelfavoriten treffen in Melverode aufeinander und auch im Pokal vor drei Wochen zeigten die beiden, dass man sich nichts nimmt. Im Endeffekt gewannen die Rot-Weißen Braunschweiger nach Elfmeterschießen, doch Melverode-Heidberg wird gegen eine Revanche wohl nichts entgegenzusetzen haben.

Beide Teams konnten bisher einen Sieg einfahren und kassierten eine Niederlage. Auf dem Papier her ist FT Braunschweig II wohl der Favorit, doch der RSV Braunschweig wird darauf brennen, die ersten Punkte auf heimischen Rasen einzufahren.

Ähnlich wie Lehndorf geht es auch Stöckheim, denn auch der SVS trifft auf einen Angstgegner. Alle acht direkten Duelle konnte man nicht gewinnen und dabei nur ein Remis holen. Auch hier ist die Favoritenrolle geklärt, auch wenn aktuell noch beide Teams punktgleich sind.

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr HSC Leu Braunschweig HSC Leu TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B II 13:00 PUSH

Für den HSC Leu und den TSC Vahdet II geht es darum, den ersten Dreier einzufahren. Leu konnte immerhin schon einen Punkt holen und spielte auch erst ein Mal. Die letzten drei Duelle gingen klar an Leu, sodass die Favoritenrolle klar ist.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Olympia Braunschweig SV Olympia VfR Weddel VfR Weddel 15:00 PUSH