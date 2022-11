Rot-Weiß Wülfrath setzt sich im Spitzenduell knapp durch Kreisliga A Wuppertal: 2:1 bei der SSVg Heiligenhaus.

„Wir haben jetzt die Chance, an die lange Zeit mit deutlichem Punktevorsprung führende SSVg vorbeizuziehen. Das ist mir aber gar nicht so wichtig. Bedeutsamer ist für mich, dass wir acht Punkte vor dem Tabellendritten liegen, da zwei Mannschaften aufsteigen“, erklärt Patrick Stroms. Der Wülfrather Coach, warnt davor, den Aufstieg als gegeben hinzunehmen. „Wir haben noch eine Menge Spieltage vor uns. Da kann noch viel passieren. Wir sollten jetzt nicht zu euphorisch sein.“

Zunächst nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand und erspielten sich einige gute Chancen. Nach einer halben Stunde übernahm Rot-Weiß das Kommando – in Führung gingen aber zunächst die Gastgeber, als Deniz Top zum 1:0 erfolgreich war (56.). Die Gäste drängten auf den Ausgleich, den Kevin Lange erzielte. Der Routinier sorgte mit seinem zweiten Treffer auch für den wichtigen Sieg.

RW Wülfrath: Yasin – Aslantas, Haschkre, Kocherscheidt, Temel, Gruschka (81. Kulpe), Kizilisik (83. Gkoutsis), Özcan, Al Khalit, Lange (90. Hummert), Topal.

FC Mettmann 08 – Sportfreunde Dönberg 3:2 (1:1). In der Vorstandsetage des FCM sind sie stolz, das jüngste Team der Kreisliga A zu haben. Jetzt war der FCM froh, auch einen 41-jährigen Routinier, der normalerweise für die Alt-Herren des Klubs stürmt, in seinen Reihen zu haben. 15 Minuten nach seiner Einwechslung kam Mutlu Yalavac an den Ball und beförderte das Leder in Torjägermanier zum 3:2-Endstand ins Dönberger Gehäuse.

In einer spannenden Begegnung führten zunächst die Gäste, ehe Tobias Freese ausglich. Nach dem Seitenwechsel die erneute Dönberger Führung, Julian Alt sorgte für das 2:2. Dann ließ Mutlu Yalavac die Fans jubeln.

FCM: Rommerskirchen – Mellinghaus (80. van Treeck), Nieder, Bennemann, Crobach, Freese, Arandia, Spiecker, Alt (71. Yalavac), Esanov (86. Moser), Sutter.

Hellas Wuppertal – TSV Einigkeit Dornap 1:1 (0:1). Die mit einigen Erwartungen in die Saison gestarteten Dornaper kommen in dieser Spielzeit nicht richtig in Tritt und entführten aus Wuppertal nur einen Punkt. Derweil entfernen sich die beiden Spitzenteams in der Tabelle weiter vom Mitfavoriten. Trotz drückender Überlegenheit reichte es zur Halbzeit nur zu einem Treffer durch Marcel Kurz. der mit einem feinen Distanzschuss erfolgreich war. Auch im zweiten Durchgang dominierte der TSV, musste aber durch einen Konter das 1:1 hinnehmen.

Dornap: Sirrenberg – Carls, B. Ermels, Vinck, Bartl, Boock, M. Ermerls, Jukic, Kurtz, Effenberger, Gaulke.

TSV Ronsdorf II – ASV Mettmann II 2:0 (1:0). Die 0:2-Niederlage wird der ASV-Reserve nicht weh tun, denn das Team von Peter Burek steht im sicheren Tabellenmittelfeld. Am Donnerstagabend spielen die Bezirksliga-Teams beider Vereine gegeneinander – da darf sich der ASV Mettmann dann allerdings keine Niederlage in Ronsdorf erlauben.