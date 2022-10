Rot-Weiß Wülfrath schlägt Dornap im Derby der Kreisliga A FC Mettmann 08 verschafft sich mit dem zweiten Sieg in Folge etwas Luft, steht aber aufgrund seines schlechten Torverhältnisses jetzt auf einem Abstiegsplatz.

TSV Einigkeit Dornap-Düssel – Rot-Weiß Wülfrath 2:3 (0:0). In einem überzeugenden Wülfrather Kreisliga A-Derby vor gut 250 Zuschauern am Erbacher Berg besiegte der Tabellenzweite Rot-Weiß knapp den Lokalrivalen.

„Es war sicherlich ein spannendes Derby auf Augenhöhe, in dem sich die Rot-Weißen aufgrund der größeren Cleverness duchsetzten“, erklärte Marc Bläsing. „Ein Unentschieden hätte aber eher dem Spielverlauf entsprochen“, fügte der Dornaper Coach hinzu.

Trotz der ungünstigen Anstoßzeit am frühen Sonntagmorgen um 10.30 Uhr fand das mit Spannung erwartete Derby zwischen den beiden direkten Verfolgern von Spitzenreiter SSVg Heiligenhaus vor einer ansehnlichen Kulisse statt. Die Zuschauer brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen, denn die Begegnung entsprach gutem Kreisliga A-Niveau. Beide Mannschaften zeigten zunächst einigen Respekt voreinander und agierten aus einer defensiven Grundausrichtung heraus. Danach nahmen die Rot-Weißen das Heft in die Hand und hatten durch Ilker Topal und Ans Khalit gute Möglichkeiten. Die klarste Chance im ersten Abschnitt für die Gastgeber besaß Daniel Pusic.

Nach dem Seitenwechsel hatte die Partie dann Derbycharaker, beide Mannschaften waren um den Führungstreffer bemüht, den dann Ilker Topal für Rot-Weiß per Volleyschuss erzielte (57.). Marcel Kurtz glich mit einem herrlichen Außenrist-Schuss aus. Kurz darauf nutzte Rot-Weiß zwei Fehler in der TSV-Abwehr eiskalt zur 3:1-Führung aus – erst traf Ilker Topal, dann Kai Kleinschmidt. In der Folge waren die Dornaper dominierend, doch mehr als der Anschlusstreffer durch Maik Fischer kam dabei nicht heraus.

TSV Einigkeit Dornap: Sirenberg – Carls, B. Ermels, M. Ermels, Bartl, Ja. Boock, Ju. Boock (68. Vink), Fischer (78. Jukic), Gaulke, Kurtz (80, Krings), Pusic (85. Brocks).