Rot-Weiß Wülfrath dominiert das Derby gegen Mettmanns Reserve In der Wuppertaler Kreisliga A besiegen die Wülfrather den ASV II mit 6:2. Der FC Mettmann verliert gegen Ronsdorf 2:3, Dornap gegen Heiligenhaus 1:4.

Rot-Weiß Wülfrath – ASV Mettmann II 6:2 (5:1). Auch im Derby gegen die Reserve des ASV Mettmann unterstrichen die Wülfrather Rot-Weißen ihre Überlegenheit in der Kreisliga A und sind weiterhin auf Kurs in Richtung Bezirksliga, da aus der Kreisliga A Wuppertal diesmal die ersten beiden Mannschaften aufsteigen. Weiterhin Tabellenführer ist die SSVg Heiligenhaus. Am kommenden Sonntag kommt es zum Spitzenspiel, wenn die SSVg den Tabellenzweiten aus Wülfrath empfängt.