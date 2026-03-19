Rot-Weiss Wittlich und der verkorkste Mittwochabend

Nervenstark: Nico Fuchs sicherte den Bitburgern mit seinem souverän verwandelten Handelfmeter in der Nachspielzeit noch einen Punkt in Wittlich. – Foto: Pascal Weber

War’s das schon mit den Titelhoffnungen? Zur Winterpause lag Rot-Weiss Wittlich nur wegen des minimal schlechteren Torverhältnisses hinter Ahrweiler auf Rang zwei der Rheinlandliga. Rund einen Monat nach dem Start in die restliche Rückrunde hat sich das Bild jedoch verändert: Nach dem Spieltag am Mittwoch thront der Ahrweiler BC mit 58 Punkten weiterhin an der Spitze. Vor die Wittlicher, die gegen stark ersatzgeschwächte Bitburger daheim nicht über ein 2:2 hinauskamen, hat sich inzwischen auch die SG Schneifel geschoben – nur einen Zähler hinter Ahrweiler und bereits vier vor Rot-Weiss.

Dass es nun schon zum dritten Mal nach der Winterpause nicht zu einem Sieg reichte, sorgte im Lager der Säubrenner für Ratlosigkeit. Während die Gäste aus Bitburg noch ein wenig im Vereinsheim feierten und sich über den kaum erwarteten Punktgewinn freuten – immerhin fehlten mit Joshua Bierbrauer, Simon Floß und Kevin Fuchs gleich drei wichtige Offensivkräfte – herrschte bei den Gastgebern gedrückte Stimmung. Die angekündigte Pressekonferenz wurde kurzfristig abgesagt, viele bei Rot-Weiss schienen mehr mit sich selbst beschäftigt gewesen zu sein.

Trainer Yusuf Emre Kasal bewahrte dennoch die Ruhe und analysierte sachlich: „Wir hatten das Spiel im Griff und hätten zur Pause höher führen müssen. Im zweiten Durchgang war es viel zu wenig – das waren nicht mehr wir.“ Im Titelrennen gerät Wittlich damit weiter ins Hintertreffen. Kasal bleibt jedoch gelassen: „Entscheidend ist unsere Leistung. Wenn jeder sein Niveau abruft, können wir jeden schlagen.“

Auch ohne das späte Handspiel von Julian Schmitz im eigenen Strafraum, das Nico Fuchs in der Nachspielzeit per Elfmeter zum 2:2 nutzte, hätte er die Partie ähnlich bewertet, beteuert Kasal. Der frühere türkische Erstligaspieler hatte in der Vorsaison noch Cosmos Koblenz zum Oberliga-Aufstieg geführt, den Verein jedoch Endes des Jahres überraschend verlassen. Inzwischen wurde dort auch sein Nachfolger Manuel Moral Fuster nach zwei Niederlagen wieder entlassen.

Jannik Nosbisch, Mittelfeldspieler des FC Bitburg

Zum verkorksten Abend passte zudem ein folgenschwerer Fehler: Der für den verletzten Philipp Bernhard eingewechselte Torwart Julius Benz spielte unter Druck Bitburgs Pascal Müller direkt an, der sich per Lupfer nicht zweimal bitten ließ und zum 1:1 traf (55.). Zuvor hatte Mohammad Rashidi die engagiert gestarteten Wittlicher früh in Führung gebracht (5.). Weitere Chancen waren vorhanden, doch mit zunehmender Spielzeit ließ die Energie nach.

Auch das postwendende 2:1 durch den eingewechselten Meliani Saim brachte keine Stabilität. Bitburg fightete trotz begrenzter offensiver Möglichkeiten – und schlug spät erneut zu.

Fabian Ewertz, Coach der Bitburger

Wie groß der Wittlicher Frust war, zeigte sich in der Schlussphase: Alexander Klein sah nach einem Disput mit Schiedsrichter Nicolas Prinz die Gelb-Rote Karte.

Im Kreisderby bei der FV Hunsrückhöhe Morbach (Sonntag, 15 Uhr) wird er nun fehlen. Alles andere als ein Sieg dürfte selbst Rang zwei wohl frühzeitig weiter außer Reichweite geraten lassen – trotz eines für Rheinlandliga-Verhältnisse stark besetzten Kaders.