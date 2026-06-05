Rot-Weiss Wittlich reicht jetzt Remis zum Aufstieg

Da war der Bann gebrochen: Gerade hat Maximilian Uhlig das 1:0 für die Wittlicher in Jägersburg erzielt. – Foto: Andreas Klein

Eine solch gute Ausgangsposition vor der finalen Partie hatten viele bei Rot-Weiss Wittlich nach dem ersten Spiel der Dreier-Aufstiegsrunde zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am vergangenen Samstag nicht mehr für möglich gehalten: Nach dem 5:0 von Jahn Zeiskam über den FSV Jägersburg schien es schon so, dass die Säubrenner einen Sieg an diesem Sonntag ab 16 Uhr am heimischen Bürgerwehr gegen Zeiskam brauchen. Doch die Mannschaft von Trainer Yusuf Emre Kasal pulverisierte durch ihren 5:0-Erfolg am Mittwochabend in Jägersburg nicht nur den Kantersieg der Zeiskamer, sondern liegt nun sogar im Vorteil: Ein Unentschieden bis zum 4:4 reicht den Wittlichern im abschließenden Duell mit den Südpfälzern, da „auswärts erzielte Treffer für den Direktvergleich doppelt zählen“, wie es in den Regularien des Regionalverbandes Südwest heißt.

Von Beginn an erwies sich Rot-Weiss im Gastspiel im Alois-Omlor-Sportpark als das bissigere, zweikampfstärkere und schnellere Team. Gerade Mohammad Rashidi gelangen über links schon früh gefährliche Aktionen. Mitte des ersten Durchgangs war es dann so weit: Nach einer Kopfballverlängerung von Christopher Bibaku tauchte Maximilian Uhlig frei vor FSV-Schlussmann Bakary Sanyang auf, umkurvte diesen elegant und traf zur von rund 150 mitgereisten Wittlicher Fans stürmisch bejubelten Führung (22.). Wenig später bestand Philipp Berhard im Wittlicher Kasten die schwerste Prüfung am Mittwochabend, indem er den Schuss von Mike Scharwath aus spitzem Winkel entschärfte (25.).

Der Treffer zum 0:2 war ein weiterer Beleg für die Entschlossenheit der Wittlicher: Nach einem lang gezogenen Freistoß von Ralf Rizvani auf den zweiten Pfosten legte Uhlig ab auf Bibaku, der aus kürzester Distanz vollendete (30.). Noch vor dem Seitenwechsel legten die Säubrenner nach. Diesmal war Alexander Klein nach Flanke von Rashidi per Kopf zur Stelle (40.).

„Insgesamt war es ein überragendes Spiel von uns. Im Gegensatz zur Saison in der Rheinlandliga haben wir diesmal gleich die ersten Chancen verwertet und wie Männer gespielt“, merkte Kapitän Ömer Kahyaoglu hinterher an.

Yusuf Emre Kasal, Trainer von Rot-Weiss Wittlich, im Interview

Im zweiten Durchgang verschoben sich die Kräfteverhältnisse noch mehr auf Wittlicher Seite. Bei den ersatzgeschwächt und mit einigen noch nicht wieder richtig fitten Akteuren angetretenen Jägersburgern wurden die Beine immer schwerer. Bibaku zwang Sanyang zunächst noch zu einer Glanzparade (61.), scheiterte danach mit einem Seitfallzieher (66.). Dem eingewechselten Jonas Ercan blieb es nach Pass in die Tiefe von Rizvani vorbehalten, das 0:4 zu erzielen (71.). Per Drehschuss erhöhte Bibaku (83.) und jubelte kurz danach bereits über seinen dritten Treffer. Den Ball sah das Schiedsrichterteam um Simon Wölflinger jedoch nicht hinter der Torlinie.

„Wir haben es in den ersten 20, 30 Minuten extrem diszipliniert gemacht. Dass Jägersburg irgendwann einbrechen wird, war uns relativ klar“, sagte Rot-Weiss-Coach Kasal in seiner Analyse. Man sei in die Saarpfalz gefahren, um überhaupt zu gewinnen. „Dass am Sonntag der Vorteil gegen Zeiskam nun auf unserer Seite ist, daran hatten wir nicht gedacht“, gab Kasal zu. Mounir Bouziane (Rückenbeschwerden) und Meliani Saim (Probleme am Oberschenkel) schonte er in Jägersburg. Beide könnten am Sonntag aber wieder in den Kader rücken.

Hakan Yigit, Vorsitzender von Rot-Weiss Wittlich

Enttäuschend verlief für Kasals Trainerkollegen Christian Frank die Aufstiegsrunde. Bei allen personellen Engpässen, die er hatte, musste er aber auch anerkennen, dass „sowohl Zeiskam als auch Wittlich einen breiten Kader haben und eine enorme Physis an den Tag legen“. Einen Aufstiegstipp wollte der Jägersburger Coach nicht abgeben: „Beide Mannschaften haben ihre Qualitäten, auch, was die Schnelligkeit angeht. Es wird sicher ein spannendes Endspiel in Wittlich.“

Nachdem die Anzahl der mitgereisten Fans am Mittwoch noch hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, erwartet Rot-Weiss-Vorsitzender Hakan Yigit nun am Sonntag eine vierstellige Kulisse am Bürgerwehr. Der klare Erfolg am Mittwoch hat auch ihn mutiger denn je gemacht: „Wir wussten, wenn wir unser Spiel machen, gehen wir als Sieger vom Platz. Das ist uns gelungen. Die Mannschaft, die nun am Sonntag ihr Potenzial abrufen kann, siegt. Wir gehen jedenfalls mit breiter Brust ins Spiel.“

Ömer Kahyaoglu, Kapitän von Rot-Weiss Wittlich

Am Rande der Partie in Jägersburg sickerte durch, dass Jan-Lucas Dorow im Aufstiegsfall wohl von Eintracht Trier zu Rot-Weiss wechselt. Mit Mirko Schuster steht auch ein weiterer Akteur, der in der abgelaufenen Regionalligasaison für den SVE spielte, in Wittlich unverändert hoch im Kurs.

FSV Jägersburg - Rot-Weiss Wittlich ⇥0:5 (0:3)

Jägersburg: Sanyang - Geißler, K. Klein, Floegel, Schreiber - Bhatti (Downey), Marchetti, M. Manderscheid (64. Doll), Gilcher - Osei Kwadwo (77. P. Manderscheid), Scharwath.

RW Wittlich: Berhard - Wollny, Habbouchi, Harig, Moroz (58. Ercan) - Uhlig (71. Poth), Kahyaoglu, Rizvani (77. Schmitz), Rashidi (71. Bayraktar) - A. Klein (58. Heck), Bibaku.

Schiedsrichter: Simon Wölflinger (Bedesbach)

Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Uhlig (22.), 0:2 Bibaku (30.), 0:3 A. Klein (40.), 0:4 Ercan (71.), 0:5 Bibaku (83.)