Rot-Weiss Wittlich nimmt Hürde am Rhein souverän

Rot-Weiss durfte in Mülheim-Kärlich über einen klaren 4:0-Erfolg jubeln. – Foto: Andreas Klein

Im ersten Durchgang agierten beide Mannschaften noch abwartend. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Chancen gab es auf beiden Seiten fast im Minutentakt. Vin Kill brachte Linz nach einem Konter in Führung, indem der durchsetzungsstarke Außenstürmer mit einem platzierten Schuss ins lange Eck traf (56.). Die Vereinigten aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen erzwangen kurz vor Schluss den verdienten Ausgleich. Nach einer Pressing-Situation traf VfB-Torwart Tyron Wielpütz den Ball nicht richtig. Jakob Lempges stand am Fünfmeterraum richtig und beförderte den kullernden Ball ins Tor (89.). Die Gäste spielten in der Schlussphase noch eine Überzahlsituation nicht konsequent zu Ende. Ein Arzfelder Abwehrbein verhinderte mit einer Grätsche im letzten Moment den erneuten Rückstand. Auf der anderen Seite setzte Marius Lempges einen Schuss aus kurzer Distanz knapp neben das Tor. „Das Remis geht leistungstechnisch in Ordnung. Aufgrund der Vielzahl an Chancen sind zwei gefallene Tore schmeichelhaft. Wir haben in der zweiten Hälfte sehr viel Zug zum Tor entwickelt. Leider hat sich Jan Mayers verletzt, als er auf die Schulter fiel“, bilanzierte Florian Moos, Spielertrainer der Isleker. Durch das Remis hat seine Mannschaft erstmals nach zuvor zehn Niederlagen in Folge zumindest wieder einen Teilerfolg feiern können.

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Vin Kill (56.), 1:1 Jakob Lempges (89.)

SG 2000 Mülheim-Kärlich – Rot-Weiss Wittlich ⇥0:4 (0:3)

Bereits nach 45 Minuten hatte Rot-Weiss im Gastspiel am Rhein für klare Verhältnisse gesorgt und führte mit 3:0. „Ich bin sehr zufrieden. Nur in den ersten fünf Minuten waren wir nicht wach. Da hat uns Philipp Berhard vor einem Rückstand bewahrt“, sagte Trainer Yusuf Emre Kasal. In einer einseitigen und von Wittlicher Seite dominant geführten Partie brachte Mohammad Rashidi seine Mannschaft mit einer abgefälschten Flanke ins lange Eck in Führung (33.). Das 0:2 bereitete Rashidi vor: Seine Flanke an den ersten Pfosten verwertete Christopher Bibaku (37.). Auch beim dritten Treffer war Rashidi beteiligt. Nach seiner Hereingabe von links legte Alex Klein quer auf Meliani Saim, der fünf Minuten vor der Pause erhöhte. Nach knapp einer Stunde sah Mülheim-Kärlichs Pascal Steinmetz wegen Nachtretens gegen Ayman Habbouchi die Rote Karte (57.). Die Überzahl nutzte Rot-Weiss, das nun bereits fünf Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten aus der Schneifel hat: Bibaku traf aus rund 20 Metern in den Winkel zum 0:4 (68.). Ab der 75. Minute feierte der in der Vorwoche verpflichtete Ex-Profi Mounir Bouziane (TV berichtete) sein Debüt im Dress der Säubrenner und setzte erste Akzente.

RW Wittlich: Berhard – Harig, Rashidi, Rizvani (74. Poth), Saim (66. Ercan), Kahyaoglu, Bibaku (74. Bouziane), Klein (81. Bayraktar), Habbouchi, Wollny, Moroz (74. Heck)

Zuschauer:100

Tore: 0:1 Rashidi (33.), 0:2, 0:4 Bibaku (37., 68.), 0:3 Saim (40.)

Bes. Vork.: Rote Karte für Pascal Steinmetz (57., Nachtreten)

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FV Hunsrückhöhe Morbach – SG 99 Andernach ⇥0:4 (0:2)

Im vorletzten Heimspiel der Saison kam die FV Hunsrückhöhe Morbach deutlich unter die Räder. Trainer Pascal Meschak attestierte der SG 99 Andernach im ersten Durchgang eine hohe Effektivität: Das 0:1 durch Aaron Luis de Abreu resultierte aus einer Flanke, die sich ins lange Eck senkte (23.). Agjend Idrizi erhöhte sechs Minuten vor der Pause auf 0:2. Philipp Schmitz vergab noch die Chance auf einen weiteren Treffer, schoss den von Martin Schultheis verursachten Handelfmeter jedoch über das Tor. „Wir hatten viele Aktionen bis vor die letzte Kette, spielten sie aber nicht konsequent zu Ende“, so Meschak. Das 0:3 erzielte Gian Luca Dolon nach einer starken Einzelaktion. „Das war gut gemacht. Es kann aber nicht sein, dass er vier Leute von uns ausdribbelt“, kritisierte der FVH-Coach. Einen Abspielfehler in der Morbacher Hintermannschaft nutzte Mike Borger zum 0:4-Endstand (79.). „Alle Gegentreffer waren mehr oder weniger Geschenke unsererseits“, sagte Meschak. Eine der wenigen guten Chancen aufseiten des FVH hatte Sebastian Schell, scheiterte aber kurz vor Ende der ersten Hälfte im Eins-gegen-eins an SG-Keeper Jannis Koch.

FV Hunsrückhöhe: Kappel – Haubst, Kappes, Schell, Meeth, Servatius, Böhnke, Schurich (76. Choompong), M. Schultheis (70. Molitor), Kahyaoglu (64. Kaiser), Lorenz

Schiedsrichter: Luis Herrig (Föhren)

Zuschauer:100

Tore: 0:1 de Abreu (23.), 0:2 Idrizi (39.), 0:3 Dolon (63.), 0:4 Borger (79.)