Ligavorschau

Rot-Weiß will Revanche, Kellerduelle bei Olympia und Leu

Erneutes Torfestival zwischen Kralenriede und Stöckheim?

von NK · Heute, 14:04 Uhr · 0 Leser
– Foto: Friedhelm Brauner

Am Sonntag steht in der Kreisliga-Braunschweig das volle Programm des 16. Spieltag an und alle 14 Teams sind im Einsatz. Im engen Abstiegskampf gibt es zwei direkte Duelle, die die Liga nochmal verschärfen können. Die beiden Titelanwärter sind auswärts gefordert. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

So., 15.03.2026, 12:00 Uhr
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
12:00

Platz elf gegen Platz drei spricht klar für die Freien Turner, die auch das Hinspiel mit 4:2 gewinnen konnten. Auch das letzte Duell in Lamme ging klar an die Turner, die dort 5:0 gewannen. Allerdings spielte der Tabellendritte zum Auftakt nur 5:5 gegen Wenden II und verschenkte zwei Punkte.

So., 15.03.2026, 11:00 Uhr
FC Wenden
FC WendenFC Wenden II
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
11:00

Während Wenden II ein furioses 5:5 holte, machte Mascherode seine Hausaufgaben und siegte zum Auftakt. Ein Sieg ist auch am Sonntag Pflicht für die Gäste, wenn man im Titelrennen weiterhin dabei sein möchte, Wenden II hingegen will Punkte für den Klassenerhalt einfahren.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia BraunschweigSV Olympia
RSV Braunschweig
RSV BraunschweigRSV Braunsch
15:00

Kellerduell schlecht hin! Platz 14 gegen Platz zwölf, wobei RSV drei Punkte Vorsprung hat und noch eine Partie in der Hinterhand. Auch das Hinspiel gewann der Aufsteiger mit 2:0. Für Olympia spricht die Heimbilanz. In der Heimtabelle steht man auf Platz zehn. Ein Sieg ist fast schon Pflicht, um die Konkurrenz nicht davonziehen zu lassen.

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
HSC Leu Braunschweig
HSC Leu BraunschweigHSC Leu
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
13:00

Auch Leu und Lehndorf II treffen sich zum Kellerduell. Platz zehn gegen Platz 13, wobei Leu vier Punkte Vorsprung hat, bei zwei weniger gespielten Partien. Jedoch stehen die Hausherren in der Heimtabelle auf dem letzten Platz und auch das Hinspiel endete nur 2:2. Allerdings verlor Leu in drei direkten Duellen zuhause noch nie gegen Lehndorf, das unbedingt Punkte braucht.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
15:00

Kralenriede und Stöckheim standen sich drei Mal gegenüber und in diesen drei Partien sahen die Zuschauer sage und schreibe 26 Tore. So endete auch das Hinspiel furios mit 6:4 für Kralenriede. Tabellarisch heißt es Platz sechs gegen fünf, wobei die Gäste einen Punkt Vorsprung haben. Ein offener Schlagabtausch ist vorprogrammiert.

So., 15.03.2026, 13:15 Uhr
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933Melverode
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
13:15

Melverode und Weddel treffen sich zum ersten Mal in der laufenden Saison. Im Vorjahr konnte Weddel beide Duelle knapp für sich entscheiden und auch tabellarisch stehen die Gäste drei Plätze und drei Punkte vor Melverode-Heidberg, das sogar ein Spiel mehr absolvierte.

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
14:00

Rot-Weiß kassierte die einzige Liga-Niederlage gegen Vahdet (0:1) und will Revanche ausüben. Das letzte Duell am Madamenweg endete auch mit 4:0 für den Bezirksliga-Absteiger, der die Tabellenführung am Sonntag mit einem Dreier verteidigen will.