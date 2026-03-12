Rot-Weiß will Revanche, Kellerduelle bei Olympia und Leu

– Foto: Friedhelm Brauner

Am Sonntag steht in der Kreisliga-Braunschweig das volle Programm des 16. Spieltag an und alle 14 Teams sind im Einsatz. Im engen Abstiegskampf gibt es zwei direkte Duelle, die die Liga nochmal verschärfen können. Die beiden Titelanwärter sind auswärts gefordert. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Platz elf gegen Platz drei spricht klar für die Freien Turner, die auch das Hinspiel mit 4:2 gewinnen konnten. Auch das letzte Duell in Lamme ging klar an die Turner, die dort 5:0 gewannen. Allerdings spielte der Tabellendritte zum Auftakt nur 5:5 gegen Wenden II und verschenkte zwei Punkte.

So., 15.03.2026, 11:00 Uhr FC Wenden FC Wenden II TV Mascherode 1919 Mascherode 11:00 PUSH

Während Wenden II ein furioses 5:5 holte, machte Mascherode seine Hausaufgaben und siegte zum Auftakt. Ein Sieg ist auch am Sonntag Pflicht für die Gäste, wenn man im Titelrennen weiterhin dabei sein möchte, Wenden II hingegen will Punkte für den Klassenerhalt einfahren.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Olympia Braunschweig SV Olympia RSV Braunschweig RSV Braunsch 15:00 PUSH

Kellerduell schlecht hin! Platz 14 gegen Platz zwölf, wobei RSV drei Punkte Vorsprung hat und noch eine Partie in der Hinterhand. Auch das Hinspiel gewann der Aufsteiger mit 2:0. Für Olympia spricht die Heimbilanz. In der Heimtabelle steht man auf Platz zehn. Ein Sieg ist fast schon Pflicht, um die Konkurrenz nicht davonziehen zu lassen.

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr HSC Leu Braunschweig HSC Leu Lehndorfer TSV Lehndorf II 13:00 PUSH

Auch Leu und Lehndorf II treffen sich zum Kellerduell. Platz zehn gegen Platz 13, wobei Leu vier Punkte Vorsprung hat, bei zwei weniger gespielten Partien. Jedoch stehen die Hausherren in der Heimtabelle auf dem letzten Platz und auch das Hinspiel endete nur 2:2. Allerdings verlor Leu in drei direkten Duellen zuhause noch nie gegen Lehndorf, das unbedingt Punkte braucht.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Kralenriede Kralenriede SV Stöckheim SV Stöckheim 15:00 PUSH

Kralenriede und Stöckheim standen sich drei Mal gegenüber und in diesen drei Partien sahen die Zuschauer sage und schreibe 26 Tore. So endete auch das Hinspiel furios mit 6:4 für Kralenriede. Tabellarisch heißt es Platz sechs gegen fünf, wobei die Gäste einen Punkt Vorsprung haben. Ein offener Schlagabtausch ist vorprogrammiert.

Melverode und Weddel treffen sich zum ersten Mal in der laufenden Saison. Im Vorjahr konnte Weddel beide Duelle knapp für sich entscheiden und auch tabellarisch stehen die Gäste drei Plätze und drei Punkte vor Melverode-Heidberg, das sogar ein Spiel mehr absolvierte.