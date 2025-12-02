Rot-Weiß Weiler: "Es hat einfach diese Saison alles zusammen gepasst"

Trainer Kaspar Steinmaier äußert sich im FuPa-Teamcheck zur starken Hinrunde des FV Rot-Weiß Weiler II in der Kreisliga B1 Bodensee, zur kurzen Winterpause und zu den klaren Zielen für die Rückrunde.

Kaspar Steinmaier beschreibt die Winterunterbrechung als kompakt: „Wir haben unser letztes Ligaspiel am 14.12. und die Rückrunde startet schon am 22. Februar.“ Die Vorbereitung beginnt deshalb früh: „Wir werden am 19. Januar mit der Vorbereitung starten.“ Der Plan ist klar: „Wir wollen unser Niveau steigern, die Kondition hochhalten. Daher werden wir Minimum drei- bis viermal die Woche trainieren.“

Steinmaier erinnert daran, wo sein Team herkommt: „Wer unser letztes Jahr verfolgt hat, konnte feststellen, dass wir auf dem vorletzten Tabellenplatz gelandet sind.“ Das Ziel zu Saisonbeginn war eindeutig: „Ein einstelliger Tabellenplatz.“ Nach der starken Hinrunde steht Weiler II nun auf Rang zwei – ein Entwicklungsschub, der selbst intern überrascht: „Dass die Neuzugänge gleich so gut einschlagen, hätte auch niemand gedacht.“ Die Mannschaft habe sich „extrem als Mannschaft, aber auch einzeln weiterentwickelt“. Trotz des Höhenflugs bleibt der Coach realistisch: „Es ist uns bewusst, dass noch sehr viel Arbeit vor uns wartet.“

Defensive als Basis des Erfolgs

Eine besondere Stärke sieht Steinmaier im Abwehrverhalten: „Unser Defensivverhalten hat sich extrem verstärkt – nicht ohne Grund haben wir die wenigsten Gegentore der Liga.“ Auch im Spielaufbau zeigt sich ein klarer Schritt nach vorn: „Wir haben uns extrem weiterentwickelt. Wir haben viel mehr Ruhe am Ball und einen klaren Zug zum Tor.“

Chancenverwertung bleibt ein Thema

Ganz ohne Probleme lief die Hinrunde nicht. „Ich denke, dass wir gerade zum Ende hin nicht mehr so viele Tore gemacht haben, wie möglich gewesen wäre“, sagt Steinmaier. „Wir sind ab und zu noch etwas zu verspielt und lassen viele Chancen vorne liegen.“ Genau das soll in der Vorbereitung angegangen werden: „Wir hoffen, dass wir dort wieder gefährlicher werden.“

Zwischen Demut und Aufstiegstraum

Trotz des starken Zwischenstands bleibt der Trainer sachlich: „Wir haben weiterhin erst mal das Ziel, auf einem einstelligen Tabellenplatz zu bleiben.“ Der Blick nach oben ist aber erlaubt: „Natürlich hat man nach so einer Hinrunde mit einem Auge den Aufstieg angelächelt.“

Gleichzeitig mahnt er zur Vorsicht: „Uns ist bewusst, wo wir herkommen und wie stark die Liga ist und wie schnell es in einen Abwärtstrend gehen kann.“ Anschließend hält er fest: „Tabellarisch wollen wir auf einem einstelligen Platz bleiben. Wenn’s am Ende doch der Aufstieg ist, sind wir denke ich keinem böse.“

Winter-Neuzugang und eingespielter Kader

Personell wird es bei Weiler II kaum Veränderungen geben: „Wir haben extremes Glück, dass uns kein Spieler verlassen wird.“ Besonders stolz ist Steinmaier auf die Geschlossenheit: „Wir sind die jüngste Mannschaft der Liga und schaffen es, zusammenzubleiben.“

Ein Neuzugang sorgt zusätzlich für Schwung: „Wir konnten bereits einen Winterzugang vermelden: Stefan Immler vom SV Maierhöfen.“ Von ihm verspricht sich der Trainer viel: „Mit Stefan hoffen wir, dass wir vorne in der Spitze den Konkurrenzkampf wieder ankurbeln können und er uns mit vielen Toren weiterhelfen kann.“

Meisterfrage und Abstiegskampf

In der Favoritenrolle sieht Steinmaier derzeit ein anderes Team: „Ich denke, zum aktuellen Zeitpunkt steht der SV Oberzell als Favorit für den Meister.“ Dennoch sei das Rennen offen: „Auch Mannschaften wie Meckenbeuren oder auch uns darf man nicht ganz abschreiben.“