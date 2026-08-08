Rot-Weiss Walldorf will Angstgegner Friedberg bezwingen

Einfach wird dies aber nicht, denn Türk Gücü startete mit einem 4:2-Auswärtssieg beim SV Hummetroth positiv in die neue Spielzeit und ist motiviert, sich nun vor eigenem Publikum von der besten Seite zu präsentieren und die weiße Weste zu behalten. Für Walldorf spricht, dass sie am vergangenen Wochenende durchaus zeigten, dass sie in die Hessenliga gehören, auch wenn am Ende das letzte Quäntchen Glück beim Abschluss fehlte und die stark verjüngte Walldorfer Mannschaft am gegnerischen Strafraum zukünftig routinierter und zielstrebiger auftreten müsse.