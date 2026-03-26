Rot-Weiß Walldorf ohne U23-Trainer Das bisher für die Verbandsliga-Mannschaft zuständige Trio ist zurückgetreten. von Dirk Winter · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser

Bei der U23 von Rot-Weiß Walldorf it das Trainerteam zurückgetreten. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

WALLDORF. Nachdem sich Fußball-Hessenligist SV Rot-Weiß am Sonntag vorzeitig von Trainer Artur Lemm und Co-Trainer Serdar Parlak getrennt hat (diese Redaktion berichtete), haben die Walldorfer auch für ihre U23-Mannschaft einen neuen Trainer suchen müssen. Denn am Tag nach der Freistellung von Lemm und Parlak haben Marco Eckert, Coach des Verbandsligateams, und seine Co-Trainer Andreas Eberlein und Sercan Kilic dem Abteilungsvorstand ihren Rücktritt erklärt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Noch am frühen Sonntagnachmittag – gerade hatte die Walldorfer U23 dem Spitzenteam DJK Sportfreunde Bad Homburg einen Punkt abgeknöpft (1:1) – hatte Eckert voller Tatendrang aufs nächste Spiel geschaut. Und wie wichtig diese Partie am Samstag (28.), 15 Uhr, beim Tabellenletzten FCA Darmstadt sei. Aber da wusste Eckert noch nicht, dass am Abend Lemm und Parlak vom Vorstand der RWW-Fußballabteilung entlassen würden. Ob der Rücktritt des U23-Trainerteams in Zusammenhang damit steht, darüber lässt sich nur spekulieren. Denn über die Gründe haben beiden Seiten Stillschweigen vereinbart, wie sie übereinstimmend erklären.

Bisheriges Trainer-Trio der Zweiten bleibt bei RW Eberlein bestätigt auch, dass er weiterhin die F1-Junioren des Vereins trainiert und Kilic einer von zwei Co-Trainern bleibt. Eckert bleibt ebenfalls Mitglied beim SV Rot-Weiß, dem er im 14. Jahr angehört. Zu dem Verein gekommen als sportwissenschaftliche Unterstützung der damaligen U17-Trainer Max Martin und Johan Heidemann, wurde er später Trainer dieses B-Junioren-Hessenligateams – zunächst im Gespann mit Martin, ehe er nach dessen Abgang alleiniger Trainer wurde. Eckert führte die U19 erstmals in der RWW-Vereinsgeschichte in die DFB-Nachwuchsliga. Und im Sommer vergangenen Jahres übernahm er die U23. Nun also das abrupte Ende dieses Engagements. Als Interimstrainer bis Saisonende hat der SV Rot-Weiß den A-Lizenz-Inhaber Süleyman Karaduman verpflichtet. In seiner Vita steht auch Stützpunkttrainer im DFB-Förderprogramm und Mitglied der Prüfungskommission zur B- und C-Lizenz beim Hessischen Fußballverband. Die Walldorfer Hessenliga-Fußballer werden übergangsweise angeleitet von Niklas Grimm, seit Anfang dieser Saison Videoanalyst dieser Mannschaft, und als Co-Trainer vom HFV-Verbandscoach U19, Stefan Glowitzki. Ein dritter Mann könnte dazukommen.