Rot-Weiß Walldorf gegen das Team der Stunde

Walldorf . Artur Lemm kann sich nicht daran erinnern, mal einen Sieg beim KSV Baunatal gelandet zu haben – weder als Spieler noch als Trainer. „Es wird also mal Zeit“, sagt der 50 Jahre alte Coach des SV Rot-Weiß. Nächste Gelegenheit für die Walldorfer Hessenliga-Fußballer ist am Samstag (3.), 14.30 Uhr. Dann fordert der Tabellenzweite den gastgebenden KSV wieder heraus. Das letzte Mal, dass die Rot-Weißen im Parkstadion gewonnen haben, war am 7. Oktober 1989.

Die fünftplatzierten Nordhessen sind so etwas wie die Mannschaft der Rückrunde. Aber auch wenn der KSV überragend in Form ist, ändert Lemm nichts an der Spielvorbereitung. Er empfiehlt einen Auftritt wie jüngst beim 3:1-Sieg gegen den Hünfelder SV: „Da haben wir mit Freude am Fußball gespielt, und das Ganze auf einem guten Leistungsniveau.“ Im Vergleich zum Hünfeld-Spiel muss Lemm die Abwehr-Dreierkette umbesetzen, weil Jakob Voett in der U19 gebraucht wird. Zudem fehlt der Rot-gesperrte Kian Rebner.