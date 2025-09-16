Derbyzeit: RW Darmstadt (vorne Robin Schwarz) und der FCA Darmstadt (hinten Everton Jose Dos Santos Ferreira) treffen am Mittwoch in der Fußball-Verbandsliga aufeinander. Foto: Peter Henrich (HEN-FOTO)

Rot-Weiß vs. FCA: Im Zeichen der Wiedergutmachung Rot-Weiß und FCA treffen im Derby in der Verbandsliga aufeinander +++ „In die Spur kommen"

Darmstadt. Sie haben beide etwas gut zu machen. RW Darmstadt will nach der zweiten Saisonniederlage, dem 1:2 in Seligenstadt am Sonntag, in der Verbandsliga zurück in die Erfolgsspur. Der FCA Darmstadt nach der bisher wohl schlechtesten Saisonleistung (0:5 in Walldorf) eine Reaktion zeigen. Und dies im Darmstädter Derby an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) bei den Rot-Weißen. Nach dem bisherigen Saisonverlauf ist die Umsetzung dieser Zielsetzung eigentlich nur den Gastgebern zuzutrauen.

Fünf seiner bisher sieben Spiele hat das Team aus der Heimstättensiedlung gewonnen. Folgt im Derby der nächste Sieg, sind die Rot-Weißen mit dann 18 Punkten erster Verfolger des Spitzenduos Germania Ober-Roden und SF Seligenstadt (beide 19). Und es ist der Anspruch von Dominik Lohrer, den Vergleich mit seinem Team gegen den Nachbarn für sich zu entscheiden. „Wir bereiten uns auf die Partie wie auf jede andere vor", sagt der RW-Trainer und ergänzt: „Wir müssen wieder in die Spur kommen."

Beim FCA muss es heißen, überhaupt in die Spur zu kommen. Noch haben die Arheilger keinen einzigen Punkt verbucht, sind Tabellenletzter. Und die Leistungen zuletzt geben wenig Hoffnung auf Besserung. „Aber wir müssen ja mal anfangen, Punkte zu holen. Ob das dann jetzt ein Derby ist oder nicht, ist egal", sagt FCA-Trainer Luca Bergemann. Wichtig ist also beiden Darmstädter Teams nicht gegen wen, sondern dass sie die erfolgreich Wiedergutmachung betreiben.