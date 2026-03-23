Rot-Weiß Venn stellt die Weichen für die Zukunft

– Foto: Tim Steppkes

Bei Rot-Weiß Venn laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Auch wenn das große sportliche Ziel aktuell nur noch mit viel Glück erreichbar ist, hat der Verein wichtige Entscheidungen getroffen und die Ausrichtung für die Zukunft klar definiert.

Im Rahmen von Gesprächen über die zukünftige sportliche Ausrichtung ist man zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden.

Rot-Weiß Venn hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Peter Daners getrennt. Ursprünglich war vorgesehen, die Zusammenarbeit erst nach der laufenden Saison zu beenden. Intern stand diese Entscheidung bereits fest, wurde jedoch bislang nicht öffentlich kommuniziert.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Peter Daners sowie dem gesamten Trainerteam für die geleistete Arbeit, das Engagement und die gemeinsame Zeit.

Für die verbleibenden Spiele der Saison übernimmt eine interne Lösung die Verantwortung: Tony Korte, sowie der verletzte Kapitän André Bolten werden die Mannschaft interimsweise betreuen, unterstützt von Ulf Schloot, der bereits Teil des Trainerteams war.

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Ausblick auf die Saison 2026/2027

André Theißen übernimmt zur neuen Saison

Zur kommenden Spielzeit übernimmt André Theißen das Traineramt bei der ersten Mannschaft von Rot-Weiß Venn. Unterstützt wird er von Tim Fongern, der als Co-Trainer zum Team stößt. Komplettiert wird das Trainerteam durch Ulf Schloot, einen echten „Ur-Venner“.

Mit Theißen ist den Verantwortlichen nach eigener Einschätzung ein echter Transfercoup gelungen. Der neue Cheftrainer ist aktuell als Co-Trainer beim Bezirksligisten Neuwerk 06 tätig und bringt zudem Erfahrung als Cheftrainer in der Bezirksliga sowie in der Kreisliga A mit.

Gespräche mit dem aktuellen Kader laufen

Parallel dazu arbeiten die Verantwortlichen intensiv am Kader für die kommende Saison. Die sportliche Leitung um Michael Loontiens sowie der Vorstand mit Tim Steppkes und Tony Korte führen derzeit Gespräche mit allen Spielern der aktuellen ersten Mannschaft.

Ziel ist es, möglichst viele Spieler im Verein zu halten und die bestehende Struktur zu bewahren. Nach Vereinsangaben verlaufen die Gespräche sehr positiv, und bereits mehrere Spieler haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben.

Nachwuchs soll stärker eingebunden werden

Auch im Nachwuchsbereich stellt sich Rot-Weiß Venn strategisch breiter auf. Mehrere Spieler der aktuellen A-Jugend von Fortuna Mönchengladbach haben Interesse bekundet, sich dem Verein anzuschließen und in Venn den Schritt in den Seniorenbereich zu gehen.

Eine wichtige Rolle wird dabei Tim Fongern einnehmen. Als aktueller Co-Trainer der A-Jugend von Fortuna Mönchengladbach bringt er einen engen Draht zu jungen Spielern mit und soll maßgeblich dabei helfen, die Talente in den Seniorenbereich zu integrieren.

Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten

Der eingeschlagene Weg soll konsequent fortgeführt werden: Rot-Weiß Venn setzt weiterhin auf eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen, entwicklungsfähigen Talenten.

Im Umfeld des Vereins ist spürbar, dass sich aktuell viel bewegt. Mit den getroffenen Entscheidungen und der klaren strategischen Ausrichtung sieht sich Rot-Weiß Venn für die kommende Saison gut aufgestellt – unabhängig davon, wie die laufende Spielzeit sportlich endet.