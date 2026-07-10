Rot-Weiß Venn startet mit neuem Trainerteam und großem Umbruch

Das Trainerteam bei RW Venn freut sich auf die neue Aufgabe. – Foto: RW Venn

Rot-Weiß Venn ist in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 in der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen gestartet – und schlägt dabei ein neues Kapitel auf. Mit Cheftrainer André Theißen, der vom Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde Neuwerk an die Venner Gasse wechselt, übernimmt ein erfahrener Coach die Verantwortung für die Erste Mannschaft.

Komplettiert wird das neue Trainerteam durch die Co-Trainer Tim Fongern und Ulf Schloot sowie Torwarttrainer Dominik Joho, der künftig für die Entwicklung der Schlussmänner verantwortlich sein wird.

Bereits beim Auftakttraining wurde deutlich, dass in Venn ein echter Neuaufbau begonnen hat. Zwar konnten viele erfahrene Spieler der vergangenen Saison gehalten werden – allen voran der bisherige Kapitän André Bolten, der weiterhin eine wichtige Führungsrolle innerhalb der Mannschaft einnimmt. Gleichzeitig durfte das neue Trainerteam 17 Neuzugänge auf dem Platz begrüßen, darunter überwiegend Spieler aus der A-Jugend von Fortuna Mönchengladbach, die sich in ihrem ersten Seniorenjahr in Venn beweisen wollen. Entsprechend groß ist die Konkurrenz innerhalb des Kaders – jeder Spieler erhält in den kommenden Wochen die Chance, sich für einen Platz im Aufgebot zu empfehlen.