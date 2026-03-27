 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Rot-Weiß und Mascherode zuhause, Olympia will nachlegen

Tabellennachbarn in Stöckheim

von NK · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: Friedhelm Brauner

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KL Braunschweig
TSC Vahdet B II
Lehndorf II
Germ. Lamme II
HSC Leu

In der Kreisliga steht der 18. Spieltag auf dem Programm. Zwar kommt es in den brisanten Tabellenregionen nicht zu direkten Duellen, dennoch steht auch dieser Spieltag für Spannung. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
14:00

Rot-Weiß Braunschweig empfängt die Freien Turner und will nach dem knappen 2:1-Sieg nachlegen, da Mascherode im Nacken sitzt. Der Tabellenführer bekommt allerdings eine motivierte Mannschaft der Freien Turner entgegengestellt.

So., 29.03.2026, 13:15 Uhr
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933Melverode
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
13:15

Melverode-Heidberg auf Rang acht hat drei Punkte Vorsprung und noch ein Spiel in der Hinterhand im Gegensatz zu Germania Lamme II, die auf Rang elf stehen. Allerdings gewann Lamme das Hinspiel mit 3:1. Gut für die Hausherren ist jedoch die Auswärtsbilanz des Gegners. Lamme holte in der Fremde noch keinen einzigen Zähler.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
RSV Braunschweig
RSV BraunschweigRSV Braunsch
15:00

Mascherode empfängt RSV Braunschweig und will nach dem 4:1 im Hinspiel erneut nachlegen. Die Form und die Tabelle spricht klar für die Hausherren. Die Gäste starteten miserabel ins neue Jahr und wollen endlich Punkte und Tore einfahren.

So., 29.03.2026, 11:00 Uhr
FC Wenden
FC WendenFC Wenden II
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
11:00

Wenden II empfängt Lehndorf II zum Duell der Zweitvertretungen, wobei es um wichtige Punkte im Tabellenkeller geht. Wenden konnte durch einen guten Start ins neue Jahr bis auf Platz neun klettern und auch das Hinspiel gewann der Aufsteiger mit 3:2. Lehndorf will nach der Niederlage gegen Olympia die Konkurrenz nicht davonziehen lassen.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia BraunschweigSV Olympia
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
15:00

Olympia kletterte auf Rang 13 und bekommt nun den SV Kralenriede vor die Brust. Die letzten zwei direkten Duelle gingen klar an Kralenriede, wobei das letzte direkte Duell bei Olympia auch ein Sieg für Olympia darstellte.

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
HSC Leu Braunschweig
HSC Leu BraunschweigHSC Leu
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
13:00

Leu auf Rang zehn trifft auf Platz drei Weddel. Die Gäste spielen eine super Saison und gewannen auch das Hinspiel mit 3:1. Leu steht unter den eigenen Erwartungen und mitten im Keller. Das Heimspiel gegen Weddel wird jedoch kein Punktegarant.

So., 29.03.2026, 11:15 Uhr
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
11:15

Das ausgeglichenste Duell findet in Stöckheim statt. Die Hausherren stehen auf Rang sieben und damit zwei Punkte hinter dem Sechsten, Vahdet. Allerdings gewann Stöckheim die letzten drei direkten Duelle gegen den TSC. Kommt am Sonntag der vierte Sieg dazu, so tauschen sich die Tabellenplätze wieder.