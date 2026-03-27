Rot-Weiß und Mascherode zuhause, Olympia will nachlegen

– Foto: Friedhelm Brauner

In der Kreisliga steht der 18. Spieltag auf dem Programm. Zwar kommt es in den brisanten Tabellenregionen nicht zu direkten Duellen, dennoch steht auch dieser Spieltag für Spannung. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Rot-Weiß Braunschweig empfängt die Freien Turner und will nach dem knappen 2:1-Sieg nachlegen, da Mascherode im Nacken sitzt. Der Tabellenführer bekommt allerdings eine motivierte Mannschaft der Freien Turner entgegengestellt.

Melverode-Heidberg auf Rang acht hat drei Punkte Vorsprung und noch ein Spiel in der Hinterhand im Gegensatz zu Germania Lamme II, die auf Rang elf stehen. Allerdings gewann Lamme das Hinspiel mit 3:1. Gut für die Hausherren ist jedoch die Auswärtsbilanz des Gegners. Lamme holte in der Fremde noch keinen einzigen Zähler.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TV Mascherode 1919 Mascherode RSV Braunschweig RSV Braunsch 15:00 PUSH

Mascherode empfängt RSV Braunschweig und will nach dem 4:1 im Hinspiel erneut nachlegen. Die Form und die Tabelle spricht klar für die Hausherren. Die Gäste starteten miserabel ins neue Jahr und wollen endlich Punkte und Tore einfahren.

So., 29.03.2026, 11:00 Uhr FC Wenden FC Wenden II Lehndorfer TSV Lehndorf II 11:00 PUSH

Wenden II empfängt Lehndorf II zum Duell der Zweitvertretungen, wobei es um wichtige Punkte im Tabellenkeller geht. Wenden konnte durch einen guten Start ins neue Jahr bis auf Platz neun klettern und auch das Hinspiel gewann der Aufsteiger mit 3:2. Lehndorf will nach der Niederlage gegen Olympia die Konkurrenz nicht davonziehen lassen.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Olympia Braunschweig SV Olympia SV Kralenriede Kralenriede 15:00 PUSH

Olympia kletterte auf Rang 13 und bekommt nun den SV Kralenriede vor die Brust. Die letzten zwei direkten Duelle gingen klar an Kralenriede, wobei das letzte direkte Duell bei Olympia auch ein Sieg für Olympia darstellte.

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr HSC Leu Braunschweig HSC Leu VfR Weddel VfR Weddel 13:00 PUSH

Leu auf Rang zehn trifft auf Platz drei Weddel. Die Gäste spielen eine super Saison und gewannen auch das Hinspiel mit 3:1. Leu steht unter den eigenen Erwartungen und mitten im Keller. Das Heimspiel gegen Weddel wird jedoch kein Punktegarant.

So., 29.03.2026, 11:15 Uhr SV Stöckheim SV Stöckheim TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B II 11:15 PUSH