Rot-Weiß Tölz: Der Torabschluss ist der Knackpunkt Fußball Kreisliga

Bad Tölz – „Wir haben immer eine Chance und haben mehrfach bewiesen, dass wir in der Kreisliga mithalten können.“ Sebastian Wagner glaubt nach wie vor fest an die Fußballer von Rot-Weiß Bad Tölz. Freilich hat der Trainer auch erkannt, warum der Aufsteiger häufig leer ausgegangen ist: „Wir müssen einfach effektiver werden, müssen unsere Chancen auch in Torerfolge umwandeln.“

Das wollen die rot-weißen Tölzer vor allem jetzt am Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen die Reserve des TuS Holzkirchen. Natürlich ist das Toreschießen problematisch, wenn mit Riccardo Giacalone und Marinus Estner die treffsichersten Schützen wegen langwierigen Knieverletzungen fehlen. So setzt der Trainer darauf, dass andere für die verletzten Goalgetter in die Bresche springen. Auch im Hinspiel in Holzkirchen, das mit 0.1 verloren ging, mangelte es an der Effektivität im Torabschluss. „Das zieht sich wie ein roter Faden auch durch unsere letzten Begegnungen in Kreuth und gegen Lenggries“, so Wagner.

Baustelle durch Bahners Platzverweis