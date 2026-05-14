Rot-Weiß setzt sich im dritten Anlauf durch

Verdienter Sieger: RW Darmstadt gewann den Fußball-Kreispokal durch einen 5:2-Erfolg nach Verlängerung im Finale gegen Liga-Konkurrent FCA Darmstadt. Foto: Peter Henrich

Pfungstadt. Geschafft! Im dritten Anlauf hat es geklappt: Nach Niederlagen 2024 und 2025 gegen den FCA Darmstadt, jeweils im Elfmeterschießen, holte sich RW Darmstadt diesmal den Darmstädter Kreispokal im Finale in Pfungstadt gegen die Arheilger. Im Duell der beiden Verbandsligisten gewannen die Rot-Weißen mit 5:2 (0:2/2:2) nach Verlängerung. Verdient, da waren sich beide Seiten einig. Auch wenn es eine Halbzeit lang gar nicht danach aussah.

„Wir sind natürlich enttäuscht. Aber die Rot-Weißen sind der verdiente Sieger“, sagte Luca Bergemann. Und der FCA-Trainer fügte an: „Das Matchglück hat sich gedreht.“ Genauso war es, nämlich mit Beginn der zweiten Halbzeit. Und nach einer ordentlichen Standpauke von Dominik Lohrer an sein Team in der Pause, in der der RW-Coach schon nach fünf Minuten wieder aus der Kabine war.

„Die Ansprache war kurz, dafür umso lauter“, sagte Lohrer. Er hatte die richtigen Worte gefunden. Und er brachte die Emotionen rein, die die Rot-Weißen bis dahin hatten vermissen lassen. Dabei legte das Team forsch los. Florian Zorn (5./20.), Achraf Amazirh (9.), Philipp Christoph (10.) und Valentin Schweickert (17.) hatten beste Chancen für Rot-Weiß. Auf der Gegenseite führte dann prompt der erste gefährliche Angriff des FCA zum 1:0 durch Alejandro Alvarez Melendez (22.). Und es kam noch besser für den Titelverteidiger, der auch seinen zweiten Konter, diesmal durch Gabriel Feth Flauzino (37.), erfolgreich abschloss.

Was folgte, waren weitere vergebene Gelegenheiten der Rot-Weißen. Und die Ansprache von Lohrer. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit teilweise naiv angestellt. Dann aber haben wir die richtige Reaktion gezeigt“, sagte der RW-Trainer. Zudem hatte er gutes Händchen bei seinen Einwechslungen. So verkürzte der eingewechselte Emin Aykir (60.), der nicht nur durch seinen Treffer für mehr Emotionen in seinem Team sorgte - er feuerte seine Teamkameraden an. Doch mussten die Rot-Weißen bis in die Nachspielzeit warten, ehe Lauris Schneider Sanchez (ebenfalls eingewechselt) der verdiente Ausgleich gelang (90.+5.).

„Tragisch für uns, dass das 2:2 so spät gefallen ist“, meinte Bergemann. Der Treffer und die Doppelchance für den FCA kurz darauf – RW-Torwart Aleksa Lapcic zeigte eine Glanztat, den Nachschuss blockte Schweickert auf der Linie ab – waren die Momente, die der FCA-Trainer gemeint hatte, als er das gedrehte Spielglück angesprochen hatte. In der Verlängerung münzten die Rot-Weißen ihre Überlegenheit durch zwei Foulelfmeter von Patrick Bohn (100./110.) und Luka Konjicija (114.) in Treffer um. Damit war der Pokalsieg sicher, wie die Qualifikation für den Hessenpokal.

„Die Jungs haben das nach der Pause super gemacht und verdient gewonnen“, so Lohrer, der ergänzte: „So einen Titel zu holen, ist schon etwas Besonderes.“ Ein Gefühl, das der FCA gut kennt. Trotz aller Enttäuschung zeigten sich die Arheilger als faire Verlierer. Es gab Umarmungen für die Gewinner, etwa durch Torwart Kaique Rocha Da Silva. Kapitän Vinicius Miranda De Oliveira verdrückte erst einmal ein paar Tränen. Dann gratulierte er jedem RW-Spieler zum Pokalsieg. Schließlich könnte die Partie die vorerst letzte zwischen beiden Teams gewesen sein.

Denn der FCA ist von der Insolvenz bedroht, sportlich stehen die Arheilger zudem vor dem Abstieg. Um sich zumindest die vage Hoffnung auf den Klassenerhalt zu wahren, muss am Samstag (18 Uhr) bei RW Frankfurt ein Sieg her. „Jetzt heißt es, die Köpfe freizubekommen. Und die Wut über die Niederlage mit in dieses Spiel zu nehmen“, sagte Bergemann. Die Rot-Weißen können ihr Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) in der Liga gegen den VfR Groß-Gerau gelöst angehen. Schließlich hat es ja im dritten Anlauf gegen den FCA mit dem Pokalsieg geklappt.

Erneut haben die Langstädter mit personellen Engpässen zu kämpfen. Was sie zuletzt aber erfolgreich machten. So erzielte Torwart Sebastian Schreiber, der im Feld aufgeboten worden war, beim 5:2-Coup gegen Titelkandidat SV Unter-Flockenbach sogar einen Treffer. Die Partie zeigte auch, dass die SG – obwohl der Abstieg quasi besiegelt ist – sich nicht hängen lässt.

Das gilt auch für das Spiel gegen Langen. „Wir wollen so gut wie möglich abschneiden und mit einem positiven Erlebnis ins nächste Spiel gehen“, sagte SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia. Dieses gute Gefühl soll dann im Finale des Dieburger Kreispokals am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr, in Hergershausen) gegen Germania Ober-.Roden zum nächsten Erfolgserlebnis führen.





