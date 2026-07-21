Rot-Weiß Oberhausen verpflichtet Torhüter Nicolas Glaus

Nicolas Glaus kommt aus der Schweiz nach Oberhausen – Foto: RWO

Der 1,87 Meter große Keeper bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus dem Schweizer Profifußball mit. Zuletzt stand Nicolas Glaus bei den Grasshoppers Zürich unter Vertrag und sammelte außerdem Spielpraxis beim FC Schaffhausen.

Auch die Regionalliga ist für Glaus kein unbekanntes Terrain. Für die Zweitvertretung des VfB Stuttgart absolvierte er 19 Partien in der Regionalliga Südwest. Die U23 der Schwaben spielt inzwischen in der 3. Liga.

Seine fußballerische Ausbildung absolvierte der ehemalige Schweizer U20-Nationalspieler beim FC Basel, einem der renommiertesten Nachwuchsleistungszentren des Landes. Darüber hinaus gehörte er zeitweise dem Nachwuchs des VfB Stuttgart an und sammelte so auch Erfahrungen im deutschen Fußball.

Ersatz für Kevin Kratzsch gefunden

„Uns war wichtig, dass wir kurzfristig und bestmöglich auf Kevins Abgang und in Hinblick auf den Saisonstart reagieren. Innerhalb weniger Tage mussten wir uns einen Marktüberblick verschaffen, Kontakt aufnehmen, Gespräche führen und verhandeln. In diesem Prozess haben wir uns für Nico entschieden, um unser Torwarttrio wieder zu komplettieren. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat und dass er schon heute in das Mannschaftstraining einsteigen wird", erklärt RWOs Sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano.

Auch Glaus zeigt sich glücklich, nun ein Rot-Weißer zu sein: „Ich freue mich sehr, hier zu sein und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Das Vertrauen des Vereins habe ich von Anfang an gespürt. Rot-Weiß Oberhausen hat sich sehr um mich bemüht und das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich habe mir im Vorfeld verschiedene Spiele und Videos von RWO angeschaut und dabei einen richtig guten Eindruck gewonnen. Es ist ein geiler Klub und ich freue mich auf die gemeinsame Zeit.“