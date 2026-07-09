Rot-Weiß Oberhausen trifft im Pokal auf Ex-Trainer Pappas

Am Mittwochabend wurde in der Sportschule Wedau die erste Runde des Niederrheinpokals ausgelost. Rot-Weiß Oberhausen trifft zwischen dem 25. und 27. August auswärts auf den FC Kray aus der Landesliga.
Dabei kommt es zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Dimitrios Pappas, Trainer des FC Kray, ist in Oberhausen kein Unbekannter. In der Vergangenheit trainierte Pappas unter anderem die zweite Mannschaft und die U19 von RWO. Im Jahr 2020 stand er zudem für sieben Spiele als Trainer der Kleeblätter-Profis an der Seitenlinie. Nun kommt es rund sechs Jahre später zum Wiedersehen.
Oberhausens Cheftrainer Sebastian Gunkel freut sich auf den Start des Wettbewerbs und blickt der ersten K.-o.-Runde mit Vorfreude entgegen.
„Wir freuen uns auf das Spiel, auch weil der Niederrheinpokal ein toller Wettbewerb ist“, erklärt Gunkel. „Pokalspiele sind immer etwas Besonderes, und mit dem FC Kray treffen wir auf einen ambitionierten Landesligisten. Ein Sieg wäre für uns enorm wichtig. Weil beide Teams in einer sehr frühen Phase der Saison aufeinandertreffen, stellen wir uns auf eine spannende Begegnung ein.“
Kürzlich vermeldete der FC Kray, dass in der KrayArena ein neuer Kunstrasen verlegt wurde. Das sei für Gunkel und seine Mannschaft eine Besonderheit. Noch spezieller sei allerdings das Aufeinandertreffen mit seinem Trainerkollegen Pappas.
„Dimitrios Pappas hat eine RWO-Vergangenheit, und das ist natürlich eine interessante Verbindung. Er ist ein erfahrener Trainer, der sich sicherlich viele Gedanken machen und seine Mannschaft gut einstellen wird. Dementsprechend rechnen wir mit einer interessanten Partie“, sagt Gunkel.