Rot-Weiß Oberhausen trifft im Pokal auf Ex-Trainer Pappas Rot-Weiß Oberhausen gastiert in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim FC Kray. Dort kommt es zum Wiedersehen mit Ex-RWO-Trainer Dimitrios Pappas. von RWO · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser

RWO gegen Kray im Pokal. – Foto: Sven Hanisch

Am Mittwochabend wurde in der Sportschule Wedau die erste Runde des Niederrheinpokals ausgelost. Rot-Weiß Oberhausen trifft zwischen dem 25. und 27. August auswärts auf den FC Kray aus der Landesliga.

Dabei kommt es zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Dimitrios Pappas, Trainer des FC Kray, ist in Oberhausen kein Unbekannter. In der Vergangenheit trainierte Pappas unter anderem die zweite Mannschaft und die U19 von RWO. Im Jahr 2020 stand er zudem für sieben Spiele als Trainer der Kleeblätter-Profis an der Seitenlinie. Nun kommt es rund sechs Jahre später zum Wiedersehen.

Gunkel erwartet eine spannende Begegnung Oberhausens Cheftrainer Sebastian Gunkel freut sich auf den Start des Wettbewerbs und blickt der ersten K.-o.-Runde mit Vorfreude entgegen. „Wir freuen uns auf das Spiel, auch weil der Niederrheinpokal ein toller Wettbewerb ist“, erklärt Gunkel. „Pokalspiele sind immer etwas Besonderes, und mit dem FC Kray treffen wir auf einen ambitionierten Landesligisten. Ein Sieg wäre für uns enorm wichtig. Weil beide Teams in einer sehr frühen Phase der Saison aufeinandertreffen, stellen wir uns auf eine spannende Begegnung ein.“