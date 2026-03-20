Rot-Weiß Oberhausen stärkt Nachwuchs mit Präventionsprogramm Der SC Rot-Weiß Oberhausen setzt mit einem Präventionsprogramm zur Gewaltvorbeugung im Fitnessstudio Limitless Gelsenkirchen ein Zeichen für die Persönlichkeitsentwicklung seines Nachwuchses. von RWO · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

RWO setzt auf Präventionsprogramm zur Gewaltvorbeugung. – Foto: Fynn Graebe/RWO

Der SC Rot-Weiß Oberhausen setzt ein klares Zeichen für die Persönlichkeitsentwicklung seines Nachwuchses: Mehrere Juniorinnen- und Juniorenmannschaften nahmen an einem besonderen Sport- und Selbstbehauptungsprogramm im Fitnessstudio Limitless Gelsenkirchen teil, einem Bündnispartner der Kinderschutzallianz.

Im Mittelpunkt der Einheit stand das Thema „Prävention von Gewalt“, ein zentraler Baustein der Kinderschutzallianz. Ziel des Programms war es, den jungen Spielerinnen und Spielern wichtige Kompetenzen in den Bereichen Selbstbewusstsein, Respekt und Verhalten in herausfordernden Situationen zu vermitteln. Durchgeführt wurde das Training von Isabella Wieser, die mit ihrer fachlichen Expertise und großem Engagement die Inhalte praxisnah und altersgerecht vermittelte. Die Kombination aus sportlichen Elementen und gezielten Übungen zur Selbstbehauptung sorgte für eine hohe Motivation bei den Teilnehmenden und ermöglichte nachhaltige Lernerfahrungen.

Die Nachwuchsspielerinnen und -spieler nahmen zahlreiche Impulse für ihren Alltag mit und entwickelten Fähigkeiten, die über den Sport hinaus von großer Bedeutung sind. Das Programm wurde von allen Beteiligten als wertvolle und prägende Erfahrung wahrgenommen. Mit der Teilnahme an solchen Maßnahmen unterstreicht der SC Rot-Weiß Oberhausen seinen Anspruch, Nachwuchsarbeit ganzheitlich zu verstehen und neben der sportlichen Ausbildung auch die persönliche Entwicklung junger Menschen aktiv zu fördern.