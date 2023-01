Rot-Weiß Oberhausen: Leroy Mickels wechselt zu Spartak Varna Mittelfeldspieler verlässt die Kleeblätter

Mickels wechselte im Sommer zur Saison 2022/23 von Turkgücü München nach Oberhausen. In dem halben Jahr lief der 27-Jährige in 23 Pflichtspielen für die Rot-Weißen auf. Dabei erzielte er sieben Tore und bereitete zwei vor. Nun schließt sich Mickels dem Team aus Varna an, dass aktuell in der Parva Liga, der 1. Liga in Bulgarien, um den Klassenerhalt kämpft.