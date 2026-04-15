Rot-Weiß Oberhausen II auf Aufstiegs-Kurs Kreisliga B, Oberhausen/Bottrop: Für Rot-Weiß Oberhausen II stehen alle Zeichen auf Aufstieg: Ungeschlagener Tabellenführer mit acht Punkten Vorsprung. Am Samstag (18. April, 19 Uhr) folgt das wohl alles entscheidende Topspiel gegen Grün-Weiß Holten. von Linus Bien · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Die aktuelle Lage bei Rot-Weiß Oberhausens Reserve – Foto: David Zimmer

Rot-Weiß Oberhausens Reserve setzt derzeit alle Segel in Richtung Kreisliga A. Die Siegesserie des ungeschlagenen Spitzenreiters hält nun schon seit Anfang Oktober an – lediglich Fortuna Bottrop II und Grün-Weiß Holten konnten der Regionalliga-Zweitvertretung einen Punkt entreißen. Erster Verfolger GW Holten, ist am kommenden Samstag (18. April, 19 Uhr) zum Spitzenspiel zu Gast, das wohl den Aufstieg entscheiden könnte.

Holten konnte RWO erstmals brechen Im Hinspiel war es Grün-Weiß Holten am 11. Spieltag, die RWO erstmals überhaupt einen Bein gestellt hat. Zuvor hatte die Mannschaft von Günter Abel die ersten zehn Saisonspiele gewinnen können. Nach Holtener Führung durch Robin Balzer und einer Ampelkarte auf Rot-Weißer Seite, konnte Philipp Klempel zumindest für den Ausgleich sorgen. Mittlerwiele steht Klempel bereits bei 23 Saisontreffern und 24 Assists – neben Moritz Wegener und Christopher Harder der absolute Top-Scorer seiner Mannschaft. Mit nur einer weiteren Punkteteilung beim jetzigen Tabellendritten, Fortuna Bottrop II, stehen die Oberhausener jetzt bei 71 Punkten und einem unglaublichen Torverhältnis von 120 zu 19. Dass so eine Mannschaft A-Ligareif ist, liegt auf der Hand. Zu viel Platz für Träumereien sei allerdings nicht: „Wir wollen die Saison konsequent zu Ende spielen und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“, heißt es RevierSport zur Folge aus dem Team-Umfeld.