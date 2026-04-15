Rot-Weiß Oberhausen II auf Aufstiegs-Kurs

Rot-Weiß Oberhausens Reserve setzt derzeit alle Segel in Richtung Kreisliga A. Die Siegesserie des ungeschlagenen Spitzenreiters hält nun schon seit Anfang Oktober an – lediglich Fortuna Bottrop II und Grün-Weiß Holten konnten der Regionalliga-Zweitvertretung einen Punkt entreißen. Erster Verfolger GW Holten, ist am kommenden Samstag (18. April, 19 Uhr) zum Spitzenspiel zu Gast, das wohl den Aufstieg entscheiden könnte.
Im Hinspiel war es Grün-Weiß Holten am 11. Spieltag, die RWO erstmals überhaupt einen Bein gestellt hat. Zuvor hatte die Mannschaft von Günter Abel die ersten zehn Saisonspiele gewinnen können. Nach Holtener Führung durch Robin Balzer und einer Ampelkarte auf Rot-Weißer Seite, konnte Philipp Klempel zumindest für den Ausgleich sorgen. Mittlerwiele steht Klempel bereits bei 23 Saisontreffern und 24 Assists – neben Moritz Wegener und Christopher Harder der absolute Top-Scorer seiner Mannschaft.
Mit nur einer weiteren Punkteteilung beim jetzigen Tabellendritten, Fortuna Bottrop II, stehen die Oberhausener jetzt bei 71 Punkten und einem unglaublichen Torverhältnis von 120 zu 19. Dass so eine Mannschaft A-Ligareif ist, liegt auf der Hand. Zu viel Platz für Träumereien sei allerdings nicht: „Wir wollen die Saison konsequent zu Ende spielen und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“, heißt es RevierSport zur Folge aus dem Team-Umfeld.
Mit einem Sieg im Sechs-Punkte-Spiel auf der heimischem Anlage gegen den direkten Konkurrenten wäre der Aufstieg quasi besiegelt. Dann wären es elf Punkte Vorsprung, bei sechs verbleibenden Spielen. Blickt man dabei auf das Restprogramm von RWO, wird man feststellen, dass die Oberhausener diesen Vorsprung wohl kaum hergeben werden. Mit Hobby-Liga Bottrop und Hobby-Liga Oberhausen, geht es für Abel-Elf noch zu Tabellenplatz Nummer 17 und 16.
Entsprechend richtet sich in der Kaderplanung der Blick schon in die Zukunft, die womöglich in der Kreisliga A sein wird. Zwei 19-Jährige hat Günter Abel für die kommende Saison schon sicher: Giuliano Daniele Schyske und Arbili Rozhyar. Schyske kommt vom Liga-Konkurrenten Fortuna Bottrop und konnte dort elf Toren und fünf Assists auf sich aufmerksam machen. Beim Unentschieden gegen seine ab Sommer neue Mannschaft stand er 84 Minuten auf dem Rasen. Auch Rozhyar kommt von der Bottroper Zweitvertretung zum Team vom Rhein-Herne-Kanal. 20 Scorer in der laufenden Spielzeit stehen zu Buche, darunter ein Treffer gegen RWO.
Sportlich sieht es gut auf für Rot-Weiß Oberhausen – ein Sieg am Samstag wäre aber elementar, um die Saison konsequent zu Ende zu bringen. Die erste Saisonniederlage könnte aber auch nochmal viel Spannung in diese Kreisliga B bringen.
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