Rot-Weiß Oberhausen hat bereits 1000 Dauerkarten verkauft

1000 Dauerkarten sind bei RWO bereits weg – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die letzten 24 Stunden der verlängerten Early-Bird-Phase laufen! Aber das Wochenende stieg der Anzahl der verkauften Dauerkarten in den vierstelligen Bereich.

Mittlerweile wurden über 1000 Dauerkarten für die neue Saison 2026/27 verkauft – und das vor dem Ablauf der Early-Bird-Phase! Noch bis zum morgigen Dienstag (2. Juni, 9 Uhr) können alle RWO-Fans von dem exklusiven Preisvorteil profitieren und sich ihre Dauerkarte zu einem absoluten Top-Preis sichern.

Bis zu fünf Spiele sind frei

Mitglieder profitieren von der Early-Bird-Phase ganz besonders und bekommen ganze fünf Heimspiele geschenkt. Aber auch Nicht-Mitglieder gehen nicht leer aus und sehen drei Spiele gratis. Ein Angebot, das bisher über 1000 Fans genutzt haben. Sichere auch Du dir Deinen Stammplatz im Stadion Niederrhein zum absoluten Vorzugspreis!