Schlax wechselte im vergangenen Sommer vom FSV Frankfurt zu den RotWeißen und wurde schnell zu einer großen Konstante im System von Cheftrainer Sebastian Gunkel. In der laufenden Saison kam der 25-jährige Mittelfeldspieler wettbewerbsübergreifend in 33 von 36 möglichen Partien zum Einsatz und stellte dort neben seiner Zweikampfstärke auch seine Spielübersicht unter Beweis. Zudem konnte sich Schlax gleich sieben Mal in die Torschützenliste eintragen.

Auch Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter der Kleeblätter, hebt die Wichtigkeit der Vertragsverlängerung hervor: „Schlaxi konnte sich bei uns vom Fleck weg einen Stammplatz erkämpfen, was nach einer für ihn eher herausfordernden Vorsaison so nicht zu erwarten war. Er hat maßgeblich an der positiven Spielzeit mitgewirkt, die immens wichtig für unsere weitere Entwicklung ist. Seine stets kollegiale und positive Art möchte ich besonders hervorheben. Wir freuen uns sehr über seine Verlängerung und all das, was wir uns in den weiteren Monaten erarbeiten wollen.“

Vorfreude auf neue Saison