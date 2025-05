Rot-Weiß nimmt erfolgreich Revanche, Griesheim zittert trotz 0:0

Südhessen. Das war die passende Reaktion: RW Darmstadt hat die Final-Niederlage im Kreispokal gegen den Lokalrivalen gut verarbeitet und auch den vierten Vergleich mit dem FCA Darmstadt in der Verbandsliga Süd für sich entschieden. Viktoria Griesheim kam zu einem Punktgewinn in Seligenstadt.

Der Erfolg der Gastgeber war verdient. Das befand auch Luca Bergemann. „Die Rot-Weißen haben mehr Intensität gezeigt, haben die Prozente mehr gegeben, um zu gewinnen“, sagte der FCA-Trainer. Die beste Phase seines Teams hatte er nach dem Ausgleich durch Enzo Sampaio Menezes De Sousa (19.) gesehen. Doch die Rot-Weißen, die durch Emin Aykir (10.) zum 1:0 gekommen waren, gaben sich keine Blöße. So brachte Aykir (43.) die Rot-Weißen kurz vor der Pause erneut in Führung. Und anders als im Pokalfinale, als sie es verpassten, nach der 2:1-Führung nachzulegen, erhöhten die Gastgeber diesmal durch Robin Schwarz (76.). „Das 1:3 hat uns dann den Zahn gezogen, das war es dann“, sagte Bergemann.

Dieser große Schritt war der Lohn für eine gute Leistung. Denn die Rot-Weißen zeigten diesmal jene Effizienz, die sie im Pokal-Finale hatten vermissen lassen. Selbst wenn Aykir – er verschoss einen Elfmeter (79.) – noch eine ganz dicke Chance vergeben hatte. „Wir haben es in den entscheidenden Momenten diesmal einfach mehr gewollt“, sagte Lohrer. So gelang die Revanche.

Die Griesheimer haben das sechste Spiel in Folge nicht verloren und so den nächsten, kleinen Schritt hin zum Klassenerhalt gemacht. Allerdings hatten die Gäste auch das nötige Glück, um den anvisierten Punkt beim Aufstiegskandidaten zu holen. Denn Robin Weber schoss in der Nachspielzeit (90.+4) einen Elfmeter für die Gastgeber am Tor vorbei. „Die Mannschaft hat das aber richtig gut gemacht und kämpft um den Klassenerhalt. Wir hatten zudem auch Chancen“, sagte der Viktoria-Vorsitzende Hans Fuß und war zufrieden mit dem Ergebnis.

Ob der Punktgewinn letztlich von sportlicher Relevanz ist, muss sich zeigen. Denn noch haben die Griesheimer nicht verkündet, ob sie sich tatsächlich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten aus der Liga zurückziehen. „Noch habe ich die Hoffnung, dass ich den Etat hinbekomme“, sagte Fuß. Bis zum 15. Mai muss sich die Viktoria entschieden haben – bis dahin müsste ein möglicher Rückzug dem Verband gemeldet sein. Noch ist nichts verlautbart. Doch die Gerüchte mehren sich und Hinweise verdichten sich, dass die Griesheimer das tun und in der kommenden Saison freiwillig in der Gruppenliga antreten werden.