Rot-Weiß Moers steht vor ungewisser Zukunft

Für die Moerser stand eine Mannschaft aus ehemaligen und verdienten sowie aktuellen Spielern auf dem Platz. Für die Zebras kickte unter anderem der ehemalige Bundesliga-Profi Tim Albutat auf der Asche an der Hülsdonker Feuerwehr. Das Spiel konnten die Gastgeber vor knapp 500 Zuschauern mit 4:2 (1:0) für sich entscheiden. Nach dem Schlusspfiff wurde auf dem Gelände der benachbarten Feuerwehr weiter gefeiert. Unter anderem trat die Moerser Tanzgruppe „Magic Unity“ auf. Auch die Moerser Bürgermeisterin Julia Zupancic schaute vorbei, um dem Verein zu seinem hundertjährigen Bestehen zu gratulieren.

Während der Feierlichkeiten wurde deutlich: Die Fußballer von RW Moers blicken einer schwierigen Zukunft entgegen. Der Großteil der ersten Mannschaft aus der Vorsaison verlässt den Klub. Philipp Zerr und Sascha Schlebusch, die das Jubiläumsfest organisierten, werden sich dem FC Meerfeld anschließen. Stürmer Ben Blischke wechselt ebenfalls zum FCM. Auch Trainer Samir Jabri geht. Darüber hinaus beendeten die Identifikationsfiguren Marius Mummereit und Daniel Vutz, die gemeinsam auf knapp 1000 Spiele für die Rot-Weißen kommen, ihre Laufbahn. „Es wird wohl im nächsten Jahr keine zwei Senioren-Mannschaften geben“