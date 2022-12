Lintorf ist nochmal gefordert. – Foto: Marius Fritzsching

Rot-Weiß Lintorf will am Samstag überzeugen Rot-Weiß Lintorf trifft am Samstag auf den DSV 04 in der Kreisliga A von Düsseldorf.

Schon am Samstag um 15 Uhr bietet sich Rot-Weiß Lintorf die Riesenchance, sich nach wochenlangem Aufenthalt im Keller der Kreisliga A (eigentlich fast die gesamte Hinrunde über) endlich von dort zu befreien. Der DSV 04 ist im letzten Hinrundenspiel zu Gast.

Er bat um diese Vorverlegung, RWL willigte ein, und jetzt hoffen alle an der Jahnstraße, dass wieder eine so starke Leistung gelingt wie in der ersten Hälfte gegen den FC Büderich II (4:0 zur Pause, dann 4:1-Sieg). Die Lierenfelder belegen den ersten Nichtabstiegsplatz mit zwei Punkten Vorsprung auf die Lintorfer. Deren Co-Trainer Theo Momm, zuletzt grippegeplagt ans Bett gefesselt, gibt sich zuversichtlich: „Die Bedeutung des Spiels ist allen bestens bekannt. Wir haben erneut Heimrecht, das muss gezeigt werden.“ Weiter verletzt ausfallen werden Niklas Roeszies und Hardy Voigt. Aber der schussgewaltige Akteur aus der zweiten Reihe, Gowtham „Kabi“ Kugathasan, ist wieder dabei.

Der SV Hösel hat in den jüngsten drei Spielen nur noch einen Punkt geholt. Einfach zu wenig, um oben mithalten zu können. Jetzt gilt es, von Platz fünf aus nicht weiter abzusacken, zumal mit dem KSC Tesla (Elfter) ein Gast kommt, der durchaus schlagbar ist. Anstoß am Sonntag ist um 15.30 Uhr. Heiligenhaus abgesagt