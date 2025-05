Rot-Weiß Lintorf verliert Trainer und die Reserve

Dennoch spricht man beim SC RWL in besten Tönen vom scheidenden Trainer. So sagt der Geschäftsführer Stephan Koch: „Thomas hat einst in ganz schwierigen Zeiten bei uns viel Verantwortung übernommen und uns zunächst vor dem Abstieg gerettet. Das war in der Kreisliga A, in der Spielzeit 2021/22. Danach war der Abstieg unvermeidbar, aber in der vorigen Saison gelang unter ihm umgehend der Wiederaufstieg. Jetzt, in dieser erneut schwierigen Phase, bat er uns um seinen sofortigen Rücktritt. Er wollte, dass die Mannschaft im Saison-Endspurt noch einmal neue und dringend nötige Impulse bekommt.“

Der neue Trainer, der nun die Mannschaft wieder auf Kurs führen soll, ist Marc-Thorben Bühring. Er ist an der Jahnstraße zugleich Trainer der B-Junioren und hat ein Studium des Sport-Managements hinter sich. Auch beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) konnte er schon Praxis sammeln mit dessen Nachwuchs-Mannschaften. Als Aktiver spielte er in der Hessen-Oberliga bei Germana Oberroden. Theo Momm, der Tausendsassa beim SC RWL, steht ihm wie immer zur Seite. Das Vorstandsmitglied Philipp von Rüsten sagt zur sportliche Lage: „Ich denke, da haben wir eine gute Entscheidung getroffen.“