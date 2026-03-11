Rot-Weiß Leithe: Trainer Arne Vetter tritt zurück

– Foto: Timo Babic

Nach der 4:7 Niederlage im Kellerduell gegen SV Eintracht Grumme trat Arne Vetter als Trainer der 1. Mannschaft von Rot-Weiß Leithe zurück. Das Endergebnis sei „niederschmetternd“ gewesen: „Vor allem haben wir die erste Halbzeit dominiert, hätten eigentlich das 4:1 machen müssen. Am Ende dann so zu verlieren, war einer der härtesten Schläge meiner Trainerkarriere.“ Durch seinen Rücktritt erhofft er sich, dass die Mannschaft so einen neuen Impuls bekommt.