Rot-Weiß Leithe: Trainer Arne Vetter tritt zurück

Nach der 4:7 Niederlage im Kellerduell gegen SV Eintracht Grumme trat Arne Vetter als Trainer der 1. Mannschaft von Rot-Weiß Leithe zurück. Das Endergebnis sei „niederschmetternd“ gewesen: „Vor allem haben wir die erste Halbzeit dominiert, hätten eigentlich das 4:1 machen müssen. Am Ende dann so zu verlieren, war einer der härtesten Schläge meiner Trainerkarriere.“ Durch seinen Rücktritt erhofft er sich, dass die Mannschaft so einen neuen Impuls bekommt.
Ab sofort übernimmt Ahmet Güver „das Ruder“ bis zum Sommer, der interimsweise bereits vor 1,5 Jahren an der Seitenlinie stand, als Tibor Bali den Verein verließ. Co-Trainer Marcel Sterkau bleibt den Sportfreunden weiterhin erhalten und soll mit Güver das Unmögliche möglich machen: Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt bereits neun Punkte!