Rot-Weiss legt Tabellenführer aufs Kreuz

Nach dem Abpfiff herrschte ausgelassene Stimmung im Lager von Rot-Weiss Wittlich. – Foto: Andreas Klein

Bereits vor Spielbeginn hatte Rot-Weiss Wittlich für Schlagzeilen gesorgt: Mit Mounir Bouziane wurde ein drittligaerfahrener Neuzugang (früher unter anderem für Energie Cottbus und Waldhof Mannheim aktiv) bis Saisonende unter Vertrag genommen. Der 35-Jährige schaffte es in den Kader, sammelte am Sonntag aber noch keine Einsatzminuten.

Der Spitzenreiter erhöhte in der neunten Minute zunächst den Abstand auf die Akteure aus der Säubrennerstadt auf elf Punkte: Berhard faustete eine lange Flanke (vermeintlich) aus der Gefahrenzone. Der Ball sprang zu Thomas Idel, der aus neun Metern mit einem strammen Schuss Erfolg hatte. Nur wenige Minuten später verpassten die Gäste das zweite Tor. Berhard war (zu) weit aufgerückt und das Tor verwaist. Im letzten Augenblick klärte der Schlussmann mit einer Grätsche vor einschussbereiten ABC-Spielern.

Auf dem Wittlicher Kunstrasenplatz am Bürgerwehr erarbeiteten sich die Hausherren die erste (kleine) Möglichkeit: Nach einer Anton-Moroz-Flanke hatte Kapitän Ralf Rizvani zu wenig Platz, um einen platzierten Abschluss abzugeben (3.). Ahrweiler sorgte dann mit einem Freistoß-Hammer vor 405 Zuschauern für Aufsehen. Torjäger Almir Porca setzte den ruhenden Ball aus zentraler Position an den linken Pfosten (7.) – Glück für Wittlich-Torwart Philipp Berhard, der machtlos gewesen wäre.

Die Schützlinge von Wittlichs Coach Yusuf Emre Kasal atmeten tief durch, steigerten sich und übernahmen mehr und mehr die Spielkontrolle. Der agile Mohammad Rashidi behauptete den Ball über links gegen mehrere Gegenspieler. Aus dem Gedränge kam der Ball im Fünfmeterraum zu Meliani Saim, der aus kurzer Distanz den Ausgleich markierte (20.).

Es entwickelte sich ein intensiver Abnutzungskampf mit offenem Visier. Die Gäste sorgten durch René Ebersbach per Kopf (22.) und Haj Mohamed (27., Berhard parierte zur Ecke) für Gefahr. Auf der anderen Seite zirkelte Rizvani einen Freistoß auf den Kopf von Saim, der freistehend am Tor vorbeiköpfte (35.).

Wittlich hatte mehr Ballbesitz und drehte immer weiter auf. Mit einer herrlichen Diagonalflanke bediente Christopher Bibaku den mitgelaufenen Rashidi. Der 25-Jährige versenkte den Ball mit voller Überzeugung volley im Tor der Gäste (45.).

Rashidi gab hinterher offen zu: „Wir haben die Chance genutzt und wollen ganz oben noch mal angreifen. Ich glaube zu 100 Prozent an den Aufstieg. Auch kommende Saison freue ich mich darauf, ligaunabhängig Spieler von Rot-Weiss zu sein.

Die Gäste waren gedanklich zu früh in die Halbzeitpause gegangen – und kamen gedanklich zu spät aus der Kabine: Denn erneut jubelten die Wittlicher zum psychologisch (un-)günstigen Zeitpunkt: In der 47. Minute erzielte Meliani Saim per Kopf seinen zweiten Treffer des Tages. Großen Anteil am Treffer hatte Vorlagengeber Moroz.

Wittlich überstand die kurze Drangphase der von Spielertrainer Markus Pazurek gecoachten Gastmannschaft. Ahrweiler verstärkte die Offensivbemühungen, wurde aber zu selten gefährlich. Der Zweitplatzierte verwaltete das Spiel und verpasste in der 75. Minute die Großchance zur Vorentscheidung. Ömer Kahyaoglu ließ einen Gegenspieler im Strafraum aussteigen, scheiterte jedoch mit seinem Schuss aus kurzer Distanz am linken Pfosten.

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Nach dem 1:1 im Hinspiel sicherte sich Rot-Weiss nun drei immens wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg. Wittlich-Trainer Kasal bilanzierte: „Ich bin stolz auf unsere geschlossene Mannschaftsleistung, mit der wir den zweiten Platz verteidigt haben. Nach Ausrutschern zuletzt haben wir gezeigt, dass wir spitze sind. Wichtig war, dass wir über 90 Minuten abgeliefert haben.“

Ahrweiler-Co-Trainer Maximilian Fichtl konstatierte auf der Pressekonferenz: „Wittlich hat verdient gewonnen. Zwar haben wir einen Traumstart erwischt. Aber je länger das Spiel dauerte, umso mehr hat uns Wittlich den Schneid abgekauft. Das 3:1 direkt nach Wiederbeginn hat uns sehr wehgetan. Wir werden unsere Hausaufgaben machen und behalten den Aufstieg in eigener Hand.“

SV Rot-Weiss Wittlich – Ahrweiler BC ⇥3:1 (2:1)

RW Wittlich: Philipp Berhard – Gabriel Harig, Mohammad Rashidi (84. Julian Schmitz), Ralf Rizvani (84. Matthias Heck), Meliani Saim (90.+3 Taha Bayraktar), Ömer Kahyaoglu, Alexander Klein, Ayman Habbouchi, Timo Wollny, Anton Moroz, Christopher Bibaku

Ahrweiler: David Weidner – Ricardo Abranches, Markus Pazurek, Rene Ebersbach, Kevin Wetschorek, Ümit Kuzu (64. Luca Marx), Roman Voloschuk (82. Jonas-Gilberto Sola-Vicente), Tim Schirmer (82. Redon Thaqi), Mohannad Saed Haj Mohamed, Thomas Idel, Almir Porca

Schiedsrichter: Pascal Lichtenthäler (Daaden)

Zuschauer: 405

Tore: 0:1 Thomas Idel (9.), 1:1, 3:1 Meliani Saim (20., 47.), 2:1 Mohammad Rashidi (45.)