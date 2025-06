Rot-Weiß Kyritz trumpft mit 6:2 auf, 6:3 der SpG Parmen/Fürstenwerder

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

TSV Wustrau – SV Union Neuruppin 1990 0:5 Union Neuruppin ließ im Auswärtsspiel beim TSV Wustrau keinen Zweifel aufkommen. Abdulwalid Hakimi brachte die Gäste bereits in der 3. Minute in Führung. Thaer Damir erhöhte vor der Pause auf 2:0 (37.). In der zweiten Halbzeit sorgten Elias Lier (70.) und erneut Damir mit einem Doppelschlag in der 79. und 80. Minute für einen überzeugenden 5:0-Erfolg.

FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 – SV Prignitz-Maulbeerwalde 2:0

Wusterhausen feierte einen Heimsieg. Christian Müller traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:0 (45.+3), Ronny Miermeister machte per Strafstoß in der 80. Minute alles klar.

Pankower SV Rot-Weiß 1921 – SG Stahl Wittstock 2:0

Die Gastgeber legten in der ersten Halbzeit den Grundstein zum Sieg. Tristan Gerloff traf in der 24. Minute zum 1:0, Patrick Raczkowski erhöhte wenig später auf 2:0 (35.). Danach ließ Pankow nichts mehr anbrennen.

SV Blumenthal-Grabow – FSV Blau-Weiß 90 Rheinsberg 2:0

Die Partie blieb lange offen, ehe Marten Krüger in der 77. Minute das 1:0 markierte. Florian Süßmann sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung (89.).

SV 90 Fehrbellin – Zernitzer SV 1951 4:2

In einem abwechslungsreichen Spiel ging Fehrbellin durch Jakob Schniedermeier (26.) in Führung. Miguel-Fernando Schneekloth erhöhte auf 2:0 (60.), doch Chris-Bernd Göbel verkürzte für Zernitz (64.). Nach einem Strafstoßtor von Marco Vatter (66.) kam Zernitz durch einen weiteren Elfmeter von Stephan Krüger wieder heran (75.). Hannes Katzenski beseitigte mit dem 4:2 in der 86. Minute alle Zweifel am Fehrbelliner Sieg.

BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 – Meyenburger SV Wacker 1922 3:0

Dank eines Doppelpacks von Maik Menzel (41., 53.) und eines späten Treffers von Florian Kuhnert (79.) feierte Zaatzke einen klaren 3:0-Heimsieg.

Uckermarkliga

FSV Rot-Weiß Prenzlau II – SpG Storkow/Vietmannsdorf 0:1

Die Gäste aus Storkow/Vietmannsdorf feierten einen knappen Auswärtssieg. Jakob Ratz erzielte bereits in der 13. Minute den einzigen Treffer der Partie.

SV 90 Pinnow – LSV Zichow 3:1

Pinnow setzte sich in einem umkämpften Spiel gegen Zichow durch. Moritz Apelt brachte die Gastgeber in der 39. Minute in Führung. Ibrahim Sory Soumah glich nach der Pause für Zichow aus (63.), doch Rick Neszler (78.) und Patrick Höfert (88.) sorgten mit ihren Treffern für die Entscheidung zugunsten des SV 90.

SpG Parmen/Fürstenwerder – SV Blücher Schenkenberg 1930 6:3

Neun Tore und reichlich Unterhaltung bot diese Partie. Ricardo Küster eröffnete in der 8. Minute, doch Vincent Seidel glich kurz darauf aus (12.). Mathias Küster (15.) und Jakob Schulz (20.) schraubten das Ergebnis schnell auf 3:1, Richard Schulz erhöhte in der 58. Minute auf 4:1. Ein Strafstoßtor von Justin Kraft (62.) und ein weiterer Treffer von Vincent Seidel (70.) machten es nochmal spannend, doch Ricardo Küster (82.) und Matthias Hein (85.) ließen keinen Zweifel mehr aufkommen.

Heinersdorfer SV 1973 – FC Schwedt 02 II 0:2/Wertung

Die Partie wurde mit 0:2 gegen Heinersdorf gewertet.

Lübbenower SV 1926 – SV Eintracht Göritz 5:0

Lübbenow dominierte das Geschehen und feierte einen klaren 5:0-Sieg. Ein Eigentor von Conor Marcel Krohn (22.) brachte den Ball ins Rollen. Stephan Bethke traf per Foulelfmeter (47.) und legte später zwei weitere Treffer nach (72., 86.), dazwischen hatte Marcel Kloke das 4:0 erzielt (85.).

SpG Lunow/Oderberg – SV Borussia Criewen 90 2:0/Wertung

Diese Partie wurde mit einem 2:0 zugunsten von Lunow/Oderberg gewertet.

