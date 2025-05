Rot-Weiß klettert noch auf den vierten Rang

Darmstadt. Ziele erreicht: RW Darmstadt sicherte sich beim Saisonfinale in der Verbandsliga Süd noch den vierten Tabellenplatz, wie angestrebt. Der FCA Darmstadt knackte wie erhofft die 50-Punkte-Marke. Absteiger Viktoria Griesheim steckte in seiner vorerst letzten Partie in dieser Klasse eine Niederlage ein.