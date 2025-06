Rot-Weiß Kemberg klärt Trainerfrage: "Absolute Wunschlösung gefunden"

Vor knapp zwei Wochen hatte der SV Rot-Weiß Kemberg den sofortigen Abschied von Stefan Kohnert sowohl als Abteilungsleiter als auch auch Trainer bekanntgegeben. Seitdem führten die Verantwortlichen viele Gespräche - und konnten nun bei der Neubesetzung an der Seitenlinie bereits Vollzug melden.

"Nach zahlreichen Gesprächen in den vergangenen Wochen hat der Vorstand die wohl wichtigste Position des Landesliga-Teams neu besetzt. Mit David Kretschmann haben wir die absolute Wunschlösung gefunden", informierte der Landesligist. Der 44-Jährige war zuletzt beim SV Allemannia Jessen tätig und feierte mit diesem die Aufstiege aus der Kreisoberliga bis in die Landesliga. Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr nahm sich Kretschmann eine Auszeit . Zum FuPa-Profil:

Nun kehrt der B-Lizenz-Inhaber beim SV Rot-Weiß Kemberg auf den Trainerstuhl zurück. "Der Vorstand versteht diese Wahl auch als Signal und Richtungsentscheidung, mit jungen Spielern in Ruhe weiter zu arbeiten und die Mannschaft zu entwickeln", heißt es in der Bekanntmachung der Kemberger. Kretschmann sei "top ausgebildet, ist ein akribischer Arbeiter und hat in eigenen Worten ,richtig Bock auf Rot-Weiß Kemberg'. Wir haben ,Bock auf David' und freuen uns auf eine neue erfolgreiche Saison!"

_