Rot-Weiß Glottertal verlängert mit Trainerteam

Der SV Rot-Weiß Glottertal freut sich, bekannt geben zu können, dass die Verträge mit dem erfolgreichen Trainerteam Patrick Walz und Eric Lickert verlängert wurden. Beide bleiben dem Verein auch in der Saison 2026/27 erhalten.

Die Vereinsführung zeigt sich mit der Arbeit von Patrick Walz und Eric Lickert äußerst zufrieden. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist hervorragend, zudem stimmen die sportlichen Ergebnisse. Auf dem Platz präsentiert sich das Team mit einem attraktiven und spielerischen Ansatz. Diese positive Entwicklung soll auch über die laufende Saison hinaus fortgesetzt werden.

Auch dem Trainerteam fiel die Entscheidung für ein weiteres Jahr im Eichbergstadion nicht schwer: „Wir haben uns im Glottertal schnell eingelebt und fühlen uns sehr wohl. Der Verein und die Mannschaft haben uns den Einstieg leicht gemacht. Mit der bisherigen Saison können wir zufrieden sein, sehen in der Mannschaft aber noch viel Potenzial. Deshalb haben wir uns schnell entschieden, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen“, so Patrick Walz und Eric Lickert.