Rot-Weiß Flatow krönt sich zum Sieger des Mietz-Wintercups

– Foto: Verein

Der Spedition Mietz Wintercup des SV Rot-Weiß Flatow hat am heutigen Samstagabend die Stadtparkhalle in Kremmen in einen Schauplatz hochklassigen regionalen Hallenfußballs verwandelt. Acht Mannschaften kämpften in zwei Gruppen, anschließenden Platzierungsspielen und einer klar strukturierten K.-o.-Phase um den Turniersieg. Am Ende setzte sich der Gastgeber Rot-Weiß Flatow im Finale durch und bestätigte seine starke Turnierleistung.

Ein kompakter Turniermodus fordert Konzentration Der Wintercup wurde in einem klaren und fordernden Modus ausgetragen. In zwei Vierergruppen spielte zunächst jeder gegen jeden, bei einer Spielzeit von jeweils zehn Minuten. Anschließend folgten Platzierungsspiele, Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale. Dieser Ablauf ließ kaum Raum für Fehler und verlangte von allen Teams über mehrere Stunden hinweg volle Konzentration und körperliche Präsenz.

– Foto: Verein

Gruppe A startet mit einem offenen Schlagabtausch Die Gruppe A begann mit einem Duell, das den Ton für den Abend setzte. Der FC Marwitz 2009 und der SV Rot-Weiß Flatow trennten sich 2:2. Bereits hier zeigte sich die Ausgeglichenheit an der Spitze. Marwitz nutzte anschließend seine Chancen konsequent und besiegte die SG Linum mit 3:0 sowie den 1. SV Oberkrämer 11 II mit 5:0. Damit beendete Marwitz die Gruppenphase mit sieben Punkten und einem Torverhältnis von 10:2 auf Rang eins. Rot-Weiß Flatow folgte punktgleich, aber mit dem schlechteren Torverhältnis, auf Platz zwei. Siege gegen Oberkrämer II und Linum hielten den Gastgeber im Rennen um den Turniersieg. Die SG Linum und Oberkrämer II mussten sich mit den hinteren Rängen begnügen. Gruppe B mit engen Ergebnissen und klarer Spitze In der Gruppe B entwickelte sich ein enges Rennen. Der SV 1949 Protzen setzte sich mit sieben Punkten durch. Siege gegen Beetz-Sommerfeld und Eintracht Bötzow sowie ein Unentschieden gegen Borgsdorf reichten zum Gruppensieg. Dahinter folgte Eintracht Bötzow mit sechs Punkten, gestützt auf klare Erfolge gegen Borgsdorf und Beetz-Sommerfeld. Der FSV Forst Borgsdorf sammelte vier Punkte und blieb damit vor Beetz-Sommerfeld, das punktlos blieb. Die Gruppe zeigte, wie schnell sich Spiele in der Halle entscheiden können, wenn Effizienz und Zweikampfstärke zusammentreffen.

– Foto: Verein

Platzierungsspiele bringen zusätzliche Spannung Nach der Vorrunde folgten die Platzierungsspiele. Im Spiel um Platz sieben setzte sich der 1. SV Oberkrämer 11 II mit 3:1 gegen SV Belafarm Beetz-Sommerfeld durch. Platz fünf sicherte sich die SG Linum mit einem 2:0 gegen den FSV Forst Borgsdorf. Diese Spiele gaben auch den Teams aus dem hinteren Feld die Möglichkeit, das Turnier mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. Gastgeber Flatow zieht souverän ins Finale ein Die Halbfinals markierten den Übergang in die entscheidende Phase. Der SV Rot-Weiß Flatow zeigte gegen den SV 1949 Protzen eine konzentrierte Leistung und gewann mit 3:0. Im zweiten Halbfinale bestätigte der FC Marwitz 2009 seine starke Vorrunde mit einem 4:1-Erfolg gegen den SV Eintracht Bötzow. Das kleine Finale entscheidet über das Podium Im Spiel um Platz drei trafen Protzen und Bötzow aufeinander. Nach der Niederlage im Halbfinale zeigte Eintracht Bötzow Moral und sicherte sich mit einem 3:2-Erfolg den dritten Rang. Protzen musste sich trotz eines starken Turnierverlaufs mit Platz vier begnügen.

– Foto: Verein