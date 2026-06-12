Rot-Weiss Essen verpflichtet Leihspieler Jannik Hofmann fest

Jannik Hofmann steht nun bei RWE unter Vertrag. – Foto: Björn Kaisen

In der Planung der kommenden Drittliga-Saison hat sich Rot-Weiss Essen die Dienste eines Spielers dauerhaft gesichert, der bisher nur ausgeliehen war. Jannik Hofmann, der bislang noch beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg unter Vertrag stand, schließt sich endgültig dem Team von der Hafenstraße an. Das Interesse an dieser Lösung überrascht nicht, stand Hoffmann doch in der abgelaufenen Spielzeit in 31 Spielen auf dem Platz, und machte als Defensivmann mit drei Treffern und fünf Assists auf sich aufmerksam.

"Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft"

Marcus Steegmann als Direktor Profifußball kommentiert die Verpflichtung auf der Vereinshomepage so: "Wir freuen uns sehr, dass wir den gemeinsamen Weg mit Jannik nun dauerhaft fortsetzen können. Er hat in der vergangenen Saison gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt und wie wertvoll er für unsere Mannschaft sein kann. Mit seinem enormen Tempo, seiner ausgeprägten Mentalität und seiner Zweikampfstärke wird er unserem Spiel auch in Zukunft wichtige Impulse geben. Wir sind überzeugt, dass sein Entwicklungspotenzial noch längst nicht ausgeschöpft ist und freuen uns darauf, die nächsten Schritte gemeinsam zu gehen."

Auch der Spieler selbst weiß seine Freude in Worte zu fassen: "Ich freue mich, dass es mit einem festen Wechsel nach Essen geklappt hat. Seit meinem ersten Tag hier habe ich mich sofort zu Hause gefühlt. Die Stadt, die Fans und der Verein haben mir von Anfang an ein super gutes Gefühl gegeben. Ich konnte hier einen weiteren Schritt in meiner Entwicklung machen, die ich hier auch fortführen will. Ich fühle mich hier sehr wohl und freue mich schon auf die neue Saison!"