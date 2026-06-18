Rot-Weiss Essen verlängert vorzeitig mit Gianluca Swajkowski

Gianluca Swajkowski hat seinen Vertrag bei RWE verlängert. – Foto: RWE

Rot-Weiss Essen und Gianluca Swajkowski setzen ihren gemeinsamen Weg langfristig fort. Nachdem sich der Vertrag des 21-jährigen Mittelfeldspielers durch das Erreichen einer festgelegten Anzahl von Pflichtspieleinsätzen automatisch verlängert hatte, haben sich beide Seiten nun auf eine weitere vorzeitige Vertragsverlängerung verständigt.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler bleibt dem Verein langfristig erhalten. Das Eigengewächs ist seit 2019 bei RWE. Swajkowski gehört dem Verein samt Förderwerk bereits seit 2019 an. In der Saison 2025/2026 absolvierte er neun Pflichtspiele für RWE (2 x Relegation, 7 x 3. Liga) und erzielte beim 1:0-Heimerfolg gegen den SC Verl am 37. Spieltag das entscheidende Tor.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit ‚Jonny‘ nun auch langfristig planen können. Er ist ein Eigengewächs, das in der Endphase der vergangenen Saison eine starke Entwicklung genommen hat. Wir sind überzeugt, dass sein Weg noch lange nicht zu Ende ist. Wir freuen uns auf die nächsten Schritte seiner Entwicklung bei Rot-Weiss Essen“, sagt RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann.