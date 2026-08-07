Rot-Weiss Essen startet mit klarem Etappenziel in die neue Saison

Uwe Koschinat möchte mit RWE 20 Punkte aus den ersten zwölf Spielen sammeln. – Foto: Imago Images

Für Rot-Weiss Essen startet die neue Drittliga-Saison mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken (9. August, 16.30 Uhr). Vor dem ersten Pflichtspiel verbreitete der RWE-Coach Optimismus – auch weil ihm zum ersten Saisonspiel der gesamte Profikader zur Verfügung steht.

Unterstützt wird die Mannschaft dabei von einer großen Fan-Kulisse. Rund 1.650 RWE-Anhänger werden nach Saarbrücken reisen, weitere 170 Tickets sollen am Spieltag noch an der Tageskasse erhältlich sein.

"Alle Spieler sind einsatzfähig", erklärte Koschinat auf der Spieltagspressekonferenz. Der bewusst klein gehaltene Kader habe sich in der Vorbereitung bewährt, gleichzeitig hätten zahlreiche Nachwuchsspieler wertvolle Erfahrungen im Training der Profis sammeln können. Für das Gastspiel im Ludwigsparkstadion kann der Trainer damit personell aus dem Vollen schöpfen.

Koschinat formuliert klares Zwischenziel

Ein konkretes Saisonziel wollte der 54-Jährige erneut nicht ausgeben. Stattdessen setzt er weiterhin auf die bereits in der vergangenen Saison erfolgreich praktizierte Etappenstrategie. "Wir wollen uns in den ersten zwölf Spielen 20 Punkte holen", kündigte Koschinat an. Gleichzeitig solle seine Mannschaft defensiv stabiler auftreten als im Vorjahr. Eine bessere Gegentorbilanz sei ausdrücklich Teil dieses Zwischenziels. Ein erfolgreicher Auftakt in Saarbrücken würde dafür den Grundstein legen.

Den Gegner schätzt der RWE-Coach trotz der schwierigen Vorsaison hoch ein. Saarbrücken habe einen spannenden Umbruch vollzogen und verfüge weiterhin über große Qualität – unter anderem mit Florian Pick und Neuzugang Christian Kühlwetter, die Koschinat ausdrücklich hervorhob.

Dass Rot-Weiss Essen seit der Rückkehr in die 3. Liga noch kein Auftaktspiel gewinnen konnte, spielt für den Trainer dagegen nur eine untergeordnete Rolle. "Ich sehe uns absolut gerüstet", betonte Koschinat. Seine Mannschaft habe in der Vorbereitung "einen sehr, sehr guten Weg eingeschlagen" und sich als neu zusammengestelltes Team kontinuierlich gesteigert.

Kleiner Kader stellt für Koschinat kein Problem dar

Zusätzlich soll das erfolgreiche Abschneiden der Vorsaison Rückenwind geben. "Wir kommen einfach aus einer verdammt starken Saison", sagte der 54-Jährige. "Sehr, sehr viele Spieler, gerade junge Spieler, haben in der vergangenen Saison nachgewiesen, dass sie tatsächlich in dieser Liga zu den Spitzenspielern zählen können." Frühere Negativserien habe seine Mannschaft bereits beendet. "Deswegen finde ich, sind solche Negativfaktoren ja auch ein Stück weit Anreiz, sie endlich zu brechen."

Trotz eines Kaders mit lediglich 25 Profis – darunter vier Torhüter – sieht Koschinat aktuell keinen personellen Handlungsbedarf. Das überschaubare Aufgebot sorge für intensive Konkurrenzkämpfe und kurze Wege in die Startelf. "Die Größe des Kaders ist kein Problem", betonte der Trainer und erwartet deshalb auch keinen erhöhten Aufwand bei der Belastungssteuerung.