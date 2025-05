Rot-Weiss Essen: So sieht die Vorbereitung aus

Am vergangen Samstag noch hat Rot-Weiss Essen in einem packenden Finale des Niederrheinpokals den MSV Duisburg mit 2:1 besiegt. Mit einem erfolgreichem Saisonabschluss kann jetzt auf die kommenden Saison geblickt werden. Am 23. Juni starten die Vorbereitung, in der die Rot-Weissen unter anderem in Schottland spielen werden.