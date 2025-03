Rot-Weiss Essen schwimmt auf Euphoriewelle, 1860 ringt BVB nieder

In Durchgang eins passierte nicht sonderlich viel, beide Seiten beschränkten sich auf eine gegenseitige Abtastphase. Erst nach der Pause wachten die Gäste plötzlich und belohnten sich prompt mit einem geradlinig ausgeführten Konter. Am Ende vollstreckte Thijmen Goppel eiskalt (55.). Erst danach wagte sich auch der VfL wieder zielstrebig in den gegnerischen Strafraum, verpasste nach Kopfbällen von Niklas Wiemann (68.) und kurz darauf Jannik Müller (69.) das Tor. In der Schlussphase nahm Osnabrück die Spielkontrolle komplett an sich, doch Wiesbaden verteidigte mit der notwendigen Konsequenz und auch einem Quäntchen Glück den Auswärtsdreier.

VfL Osnabrück – SV Wehen Wiesbaden 0:1

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Yigit Karademir, Niklas Kölle (61. Joël Zwarts), Jannik Müller, Niklas Niehoff, Kofi Amoako, Bryang Kayo (46. Dave Gnaase), Bryan Henning (61. Braydon Manu), Lars Kehl (68. Robert Tesche), Marcus Müller (61. Nikky Goguadze) - Trainer: Frithjof Hansen - Trainer: Marco Antwerpen - Trainer: Frank Döpper

SV Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel, Sascha Mockenhaupt, Florian Carstens, Thijmen Goppel (79. Ole Wohlers), Justin Janitzek (70. Fabian Greilinger), Ben Nink (87. Gino Fechner), Felix Luckeneder, Emanuel Taffertshofer, Bjarke Jacobsen, Tarik Gözüsirin, Moritz Flotho (87. Nikolas Agrafiotis) - Trainer: Nils Döring

Schiedsrichter: Martin Speckner (Schloßberg) - Zuschauer: 14412

Tore: 0:1 Thijmen Goppel (55.)

Saarbrücken gewinnt das Topspiel und zieht an Cottbus vorbei

>>> Zum Spielbericht und den Stimmen zum Spiel Die Cottbuser hatten im Topspiel das erste Mal den Torschrei auf den Lippen, doch der Kopfball von Timmy Thiele wurde noch im letzten Moment auf der Linie geklärt (7.). Saarbrücken sah sich bis dahin weitestgehend an, was der Konkurrent zu bieten hatte. Echte offensive Vorstöße ließen bis zur 23. Spielminute auf sich warten, bis Maurice Multhaup seinen Mitspieler Sebastian Vasiliadis überlegt in Szene setzte. Beim anschließenden Abschluss zeigte der 27-Jährige seine Klasse und schloss platziert ins Eck ab (21.). Der FCS war plötzlich im Spiel, Cottbus verlor offenbar den Faden. Sowohl Multhaup (25.) als auch Florian Krüger (36.) hätten daraufhin erhöhen können. Erst Kasim Rabihic sorgte nach Hereingabe von Philip Fahrner per Kopf für den beruhigenden Zwei-Tore-Vorsprung (37.).

Der Anschlusstreffer der Lausitzer sollte nicht ausreichen. – Foto: Imago Images

Nach der Pause nahm Saarbrücken augenscheinlich mindestens einen Gang raus, Energie schnupperte noch einmal an etwas Zählbaren: Nach Flanke von Tolcay Cigerci beförderte Timmy Thiele das Leder ins Netz (56.), es war wieder ein offenes Spiel. Trotz optischer Vorteile konnten sich die Gäste in der Folge keine echten Torchancen mehr herausspielen. Im Tableau rutschten die Lausitzer damit auf Platz drei ab und tauschen die Plätze mit Saarbrücken, das weiterhin Tabellenführer Dynamo Dresden im Nacken hängt. 1. FC Saarbrücken – FC Energie Cottbus 2:1

1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Calogero Rizzuto, Dominik Becker (66. Lasse Wilhelm), Philip Fahrner (83. Manuel Zeitz), Sven Sonnenberg, Kasim Rabihic, Patrick Sontheimer, Elijah Krahn, Sebastian Vasiliadis (66. Tim Civeja), Maurice Multhaup (66. Simon Stehle), Florian Krüger (75. Patrick Schmidt)

FC Energie Cottbus: Elias Bethke, Axel Borgmann, Dennis Slamar, Niko Bretschneider (75. Erik Engelhardt), Filip Kusic, Henry Rorig, Dominik Pelivan, Tolcay Cigerci, Timmy Thiele, Phil Halbauer (46. Erik Tallig), Maximilian Krauß (75. Maximilian Pronichev)

Schiedsrichter: Nicolas Winter (Hagenbach) - Zuschauer: 14445

Tore: 1:0 Sebastian Vasiliadis (21.), 2:0 Kasim Rabihic (37.), 2:1 Timmy Thiele (56.) __

Wilde zweite Hälfte endet im Remis zwischen Haching und dem SVS

In einer zerfahrenen Anfangsphase brannte es schon früh in beiden Gefahrenzonen. Sebastian Stolze setzte seinen Abschluss nur knapp neben das Gehäuse (10.), wenig später hatte Leander Popp auf der anderen Seite mehr Erfolg. Nach Hereingabe von Markus Schwabl köpfte er zur Führung der Gäste ein (12.). Nach einer Menge Leerlauf vergab der SVS noch zwei Hochkaräter auf den Ausgleich. Viktor Granath konnte seinen Kopfball aus exzellenter Position nicht drücken (41.), kurz darauf rauschte auch der Abschluss von David Otto knapp am Tor vorbei (45.). Die Mühen wurden erst nach dem Seitenwechsel belohnt. Sebastian Stolze stand goldrichtig und brachte den Ball aus kurzer Distanz ins Tor (46.), wenig später machte Besar Halimi den Doppelschlag perfekt (50.). Der Jubel der Hausherren sollte nur von kurzer Dauer bleiben. Fabio Torsiello behielt im Gewusel den Überblick und stellte den Gleichstand erneut her (55.). Weitere Treffer sollten nicht fallen. Letztlich wird der Punkt besonders Haching wehtun, dass weiterhin die rote Laterne behält. SV Sandhausen – SpVgg Unterhaching 2:2

SV Sandhausen: David Richter, Edvinas Girdvainis, Niklas Lang (46. Stanislav Fehler), Sebastian Stolze (73. Luca Zander), Christoph Ehlich, Jeremias Lorch, Marco Schikora, Besar Halimi (73. Lucas Wolf), Taylan Duman (85. Alexander Mühling), David Otto (85. Dominic Baumann), Viktor Granath

SpVgg Unterhaching: Kai Eisele, Markus Schwabl, Manuel Stiefler, Maximilian Hennig, Tim Knipping, Dennis Waidner, Johannes Geis (82. Robin Littig), Simon Skarlatidis, Luc Ihorst (46. Lenn Jastremski), Fabio Torsiello, Leander Popp (76. Julian Kügel)

Schiedsrichter: Fabienne Michel

Tore: 0:1 Leander Popp (12.), 1:1 Sebastian Stolze (46.), 2:1 Besar Halimi (50.), 2:2 Fabio Torsiello (55.)

__ Rostock zwingt den FCI in die Knie

Rostock riss das Heft des Handelns zunächst an sich und verbuchte dabei auch erste Chancen. Allmählich meldete sich auch der FCI am Spielgeschehen an, dabei musste Benjamin Uphoff gegen Benjamin Kanuric eingreifen (20.), Top-Stürmer Sebastian Grønning zielte knapp vorbei (21.). Es ging wieder in die entgegengesetzte Richtung. Ryan Don Naderi und Adrien Lebeau spielten sich durch die gegnerische Abwehrreihen, Letztgenannter setzte seinen Abschluss unhaltbar für Pelle Boevink ins Eck (29.). Kurz vor Halbzeitpfiff legten die Hausherren noch einmal nach. Sigurd Haugen drückte den Ball nach Vorarbeit von Benno Dietze über die Linie (41.).

Die Kogge zeigte eine erwachsene Leistung gegen den FCI. – Foto: Roland Schäfer

Mit der Führung im Rücken verwaltete die Kogge die Partie, die Schanzer hatte nur wenig entgegenzurichten. Erst nach der Ampelkarte für King Manu (82.) hatte Ingolstadt noch eine große Gelegenheit, der eingewechselte Tim Heike setzte seinen Volley jedoch nur an den Querbalken (90.). F.C. Hansa Rostock – FC Ingolstadt 04 2:0

F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Alexander Rossipal (88. Tim Krohn), Franz Pfanne, Ahmet Gürleyen, Felix Ruschke, Adrien Lebeau (85. Dario Gebuhr), Marco Schuster, Benno Dietze (73. King Manu), Jan Mejdr, Ryan Don Naderi, Sigurd Haugen (73. Christian Kinsombi)

FC Ingolstadt 04: Pelle Boevink, Marcel Costly, Ryan Malone, Simon Lorenz, Felix Keidel, David Kopacz (46. Pascal Testroet), Benjamin Kanuric (55. Emre Gül), Max Plath (78. Elias Decker), Sebastian Grønning, Deniz Zeitler (56. Tim Heike), Gustav Christensen (69. Yannick Deichmann)

Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött)

Tore: 1:0 Adrien Lebeau (29.), 2:0 Sigurd Haugen (41.)

Gelb-Rot: King Manu (82./F.C. Hansa Rostock/Manu steigt dem nächsten Gegner auf den Fuß und sieht somit die zweite gelbe Karte dieses Nachmittag)

Gelb-Rot: Ahmet Gürleyen (90./F.C. Hansa Rostock/) __ Stuttgart gewinnt Aufsteigerduell

>>> Zum Spielbericht Drei besonders wichtige Punkte im Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten. Für den VfB Stuttgart II hätte der Samstag kaum besser laufen können. Letztlich sicherte ein Foulelfmeter von Mohamed Sankoh (85.) den Auswärtsdreier für die Schwaben. VfB Stuttgart II – Hannover 96 II 2:1

VfB Stuttgart II: Dennis Seimen, Leon Reichardt, Leny Meyer, Lukas Laupheimer, Alexander Groiß, Benjamin Boakye (86. Mirza Catovic), Nicolas Sessa (82. Leonhard Münst), Jarzinho Malanga (81. Samuele di Benedetto), Luca Mack (87. Mirza Catovic), Laurin Ulrich, Justin Diehl

Hannover 96 II: Toni Stahl, Fynn Arkenberg, Hayate Matsuda, Eric Uhlmann, Lukas Wallner, Keanu Brandt, Noah Engelbreth, Mustafa Abdullatif (73. Montell Ndikom) (88. Jayson Videira), Robin Kalem (84. Melkamu Frauendorf), Valmir Sulejmani, Sean Busch (73. Stefano Marino)

Schiedsrichter: Martin Wilke

Tore: 1:0 Thomas Kastanaras (13.), 1:1 Eric Uhlmann (33.), 2:1 Mohamed Sankoh (85. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Laurin Ulrich (79./VfB Stuttgart II/) __ Aachens Chancenwucher reicht Dresden für drei Punkte

Vor gewohnt stimmungsvoller Kulisse konnte sich zunächst keiner der beiden Kontrahenten nennenswerte Spielvorteile erkämpfen. Danach prüften sowohl Tony Menzel (23.) als auch Niklas Hauptmann (31.) Aachens Schlussmann Jan Olschowsky, der die beiden Versuche jeweils sicher entschärfte. Danach wagte sich auch die Aachener Offensive nach vorne, doch Anas Bakhat zielte knapp über das Tor (38.), kurz darauf traf Sasa Strujjic nach eine Ecke nur das Aluminium (42.). Mitten in die gute Phase der Hausherren stach der Tabellenführer eiskalt zu. Nach Flanke von Jonas Sterner leitete Hauptmann die Kugel gekonnt ins gegnerische Tor weiter (45.+2). Danach war Dynamo wieder aktiver und musste die ersten Minuten in Halbzeit zwei zunächst überstehen. Als sich die Gäste wieder etwas zurückzogen, verbuchten die Kaiserstädter die nächsten Chancen. Anton Heinz schoss übers Tor (56.), Lukas Scepanik daneben (61.). Auch mit Anbruch der Schlussphase war Aachen nahe dem Ausgleichstreffer, aber auch Charlison Benschop (73.) und der eingewechselte Felix Meyer (80.) trafen das Tor nicht. Letztlich sollte es nicht sein mit dem Befreiungsschlag für die Alemannia. Vor dem Sonntag droht die Mannschaft von Heiner Backhaus nun auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. Alemannia Aachen – SG Dynamo Dresden 0:1

Alemannia Aachen: Jan Olschowsky, Sasa Strujic (79. Felix Meyer), Mika Hanraths, Jan-Luca Rumpf, Florian Heister (79. Nils Winter), Lamar Yarbrough, Soufiane El-Faouzi, Gianluca Gaudino (65. Charlison Benschop), Anas Bakhat (60. Lukas Scepanik), Anton Heinz (60. Niklas Castelle) - Trainer: Heiner Backhaus

SG Dynamo Dresden: Tim Schreiber, Lars Bünning, Lukas Boeder, Sascha Risch, Andi Hoti, Niklas Hauptmann (85. Vinko Sapina), Jonas Sterner (59. Claudio Kammerknecht), Jakob Lemmer, Tony Menzel (59. Aljaz Casar), Christoph Daferner (59. Stefan Kutschke), Dominik Kother (85. Mika Baur)

Schiedsrichter: Tobias Wittmann (Wendelskirchen)

Tore: 0:1 Niklas Hauptmann (45.+2) __ Zwei Eckballvarianten bringen Verl drei Punkte ein Sa., 08.03.2025, 16:30 Uhr SC Verl SC Verl DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia 2 1 Nach einem turbulenten Beginn in die Partie, stach der SCV zum ersten Mal. Nach einer kurz ausgeführten Ecke landete der Ball über Marcel Benger vor den Füßen von Berkan Taz, der resolut zum Führungstreffer abschloss (36.). Die Standards schienen an diesem Samstag der Schlüssel für Verl zu werden. Erneut führten die Hausherren einen Eckstoß kurz aus. Niko Kijewski fand mit seiner Hereingabe Timur Gayret, der völlig freistehend zum 2:0 einschob (45.+1). Der Treffer der Arminia kam zu spät. – Foto: Pressefoto Eibner Nach dem Seitenwechsel hatte Verl umgehend die Chance auf die Vorentscheidung, doch Jonas Kersken entschärfte jeweils die Abschlüsse von Taz (54.) und Tom Baack (56.). Von Bielefeld war in der Folge keine klares Aufbäumen zu erkennen, die Arminia leistete sich dabei auch zu häufige Abspielfehler. Kurz vor Anbruch der Nachspielzeit hätte Louis Oppie aus vielversprechender Position für die Gäste verkürzen können, doch setzte seinen Abschluss über das Gehäuse (88.). In der Nachspielzeit verkürzte Bielefeld gar noch einmal durch Maximilian Großer (90.+10), mehr sollte sich dennoch nicht ergeben, der SCV fuhr danke einer reifen Leistung drei Punkte vor heimischer Kulisse ein. SC Verl – DSC Arminia Bielefeld 2:1

SC Verl: Philipp Schulze, Fynn Otto, Tim Köhler, Niko Kijewski, Tom Baack, Patrick Kammerbauer, Marcel Benger, Berkan Taz, Timur Gayret, Yari Otto, Dominik Steczyk

DSC Arminia Bielefeld: Jonas Kersken, Louis Oppie, Maximilian Großer, Leon Schneider, Felix Hagmann (65. Christopher Lannert), Sam Schreck (46. Isaiah Young), Marius Wörl (65. Merveille Biankadi), Mael Corboz, Stefano Russo, Julian Kania, Joel Grodowski (64. Noah Sarenren Bazee)

Schiedsrichter: Michael Bacher (Amerang)

Tore: 1:0 Berkan Taz (36.), 2:0 Timur Gayret (45.+1), 2:1 Maximilian Großer (90.+10) __ 1860 gewinnt verdient gegen BVB

Die Münchener erwischten den BVB auf dem falschen Fuß: Eine flanke von Tim Danhof wurde unglücklich abgefälscht und landete hinter Dortmunds Keeper Silas Ostrzinski im Netz (8.). Die Hausherren behielten den Fuß in der Folge auf dem Gaspedal. Patrick Hobsch verpasste aus spitzem Winkel den zweiten Treffer des Tages, Ostrzinski stand im Weg (26.). Und der Schlussmann war auch noch kurz vor Halbzeitpfiff gefordert und verhinderte gegen Soichiro Kozuki den Einschlag (39.).

– Foto: Sven Leifer

Erst in Durchgang zwei wurden die Dortmunder phasenweise auch wieder zwingender. Franz Roggows Kopfball ging nur neben das Tor (54.), Jordi Paulina verfehlte mit seinem eingegrätschten Abschluss das Ziel ebenfalls nur knapp (59.). Danach war wieder 1860 an der Reihe, doch konnte trotz weiterer vielversprechender Gelegenheiten nicht nachlegen. Am Ende reichte der frühe Führungstreffer für drei Punkte, wodurch der TSV im Tableau an der Borussia vorbeizieht. TSV 1860 München – Borussia Dortmund II 1:0

TSV 1860 München: Marco Hiller, Jesper Verlaat, Sean Dulic, Tim Danhof, Anderson Lucoqui, Tunay Deniz, Philipp Maier (74. Tim Kloss), Patrick Hobsch (75. David Philipp), Maximilian Wolfram (82. Thore Jacobsen), Soichiro Kozuki (83. Lukas Reich), Dickson Abiama (60. Julian Guttau) - Trainer: Patrick Glöckner

Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Patrick Göbel, Baran Mogultay (46. Rodney Elongo-Yombo), Yannik Lührs, David Lelle, Michael Eberwein (74. Paul-Philipp Besong), Franz Roggow, Jordi Paulina, Babis Drakas (84. Prince Aning), António Fóti (73. Danylo Krevsun), Ayman Azhil (85. Tony Reitz) - Trainer: Jan Zimmermann

Schiedsrichter: Daniel Bartnitzki (Erfurt) - Zuschauer: 15000

Tore: 1:0 Tim Danhof (8.) __ Aue gewinnt unspektakulär gegen Köln

Die Veilchen setzten ein frühes Ausrufezeichen. Ein Distanzkracher von Anthony Barylla schlug unhaltbar für Dodo im Netz der Gäste ein (11.). Die Kölner hatten in der Folge zwar mehr Spielanteile, wussten diese jedoch zu selten in klare Torchancen umzuwandeln. Auch in Halbzeit zwei tat sich lange Zeit nicht viel, ehe Omar Sijaric recht freistehend für Aue zum 2:0 erhöhen durfte (72.). Die Hausherren machten es daraufhin clever, der Viktoria fiel dabei auch recht wenig ein. Der Anschlusstreffer von Lex-Tyger Lobinger (90.+2) kam zu spät, um noch einmal für echte Aufbruchsstimmung zu sorgen FC Erzgebirge Aue – Viktoria Köln 2:1

FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Anthony Barylla, Linus Rosenlöcher, Steffen Nkansah, Kilian Jakob (86. Sean Seitz), Pascal Fallmann (66. Maxim Burghardt), Mika Clausen (66. Omar Sijaric), Jonah Fabisch, Ali Loune (77. Erik Majetschak), Marcel Bär (77. Boris Tashchy), Maximilian Schmid

Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Niklas May, Christoph Greger, Lars Dietz, Jonah Sticker, Sidny Lopes Cabral (80. Lucas Cueto), Florian Engelhardt, Robin Velasco (64. Malek El Mala), Enrique Lofolomo (80. Kwabenaboye Schulz), Serhat-Semih Güler (64. Samuele Carella), Lex-Tyger Lobinger

Schiedsrichter: Jarno Wienefeld (Hamburg) - Zuschauer: 8056

Tore: 1:0 Anthony Barylla (11.), 2:0 Omar Sijaric (72.), 2:1 Lex-Tyger Lobinger (90.+2) __ Essen zwingt Mannheim in die Knie

RWE - mit breiter Brust aus den vergangenen Wochen - zeigte zunächst wer Herr im Hause ist und riss das Ruder an sich. Dominik Martinovic scheiterte dabei an einem Reflex von Jan-Christoph Bartels (7.), kurz darauf verfehlte Klaus Gjasula mit seinem Kopfball das Tor nur haarscharf (8.). Die Essener belohnten sich daraufhin für den bemühten Spielauftakt. Ahmet Arslan zirkelte einen Freistoß nahe der Strafraumgrenze über die Mauer, Bartels konnte nicht mehr eingreifen (24.). Felix Lohkemper vergab wenig später die große Chance auf den Ausgleich, RWE-Keeper Jakob Golz war zur Stelle (29.). Seit dem Rückstand investierte der SV Waldhof wieder sichtlich mehr, wurde aber erst durch Chancen von André Becker (61.) und Lohkemper (62.) zwingend im offensiven Drittel. Essen verwaltete die knappe Führung und ließ den Elan aus der Anfangsphase größtenteils vermissen. Am Ende stand dafür der nächste Dreier für die Essener zu Buche, die sich allmählich etwas Luft gegenüber der Abstiegszone verschaffen. Rot-Weiss Essen – SV Waldhof Mannheim 1:0

Rot-Weiss Essen: Jakob Golz, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (63. Matti Wagner), Tobias Kraulich, Michael Schultz, Julian Eitschberger, Tom Moustier, Ramien Safi (72. Torben Müsel), Ahmet Arslan (63. Kaito Mizuta), Klaus Gjasula, Dominik Martinovic (90. Joseph Boyamba)

SV Waldhof Mannheim: Jan-Christoph Bartels, Tim Sechelmann, Lukas Klünter, Sascha Voelcke (87. Kennedy Okpala), Henning Matriciani, Janne Sietan (75. Rico Benatelli), Maximilian Thalhammer (75. Julian Rieckmann), Adrian Fein (87. Kelvin Arase), Arianit Ferati, Felix Lohkemper (75. Nicklas Shipnoski), André Becker

Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang) - Zuschauer: 16000

Tore: 1:0 Ahmet Arslan (24.)

28. Spieltag

11.03.25 DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Saarbrücken

11.03.25 VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück

11.03.25 FC Ingolstadt 04 - Alemannia Aachen

11.03.25 FC Energie Cottbus - Hannover 96 II

11.03.25 SpVgg Unterhaching - SC Verl

12.03.25 F.C. Hansa Rostock - FC Erzgebirge Aue

12.03.25 SG Dynamo Dresden - Borussia Dortmund II

12.03.25 SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München

12.03.25 SV Waldhof Mannheim - SV Sandhausen

12.03.25 Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen

