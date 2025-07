Rot-Weiss Essen: Nur noch wenige Dauerkarten verfügbar

Rekord bei Rot-Weiss Essen: Nach dem Ablauf der zweiten Verkaufsphase für die Dauerkarten der Saison 2025/26 am vergangenen Samstagabend können wir vermelden, dass wir bereits rund 11.400 Dauerkarten verkaufen konnten! Damit liegen wir nun schon über dem Wert der vergangenen Drittliga-Saison, als wir insgesamt 11.300 Dauerkarten verkauft hatten.

Wir spüren täglich die positive Stimmung rund um den Verein, wie er wächst, wie die Mitgliederzahlen und das Interesse an RWE steigen – und wir wollen deswegen nun auch noch weiteren rot-weissen Fans die Möglichkeit geben, eine Dauerkarte für die neue Saison erwerben zu können:

Daher geben wir am Dienstag, 8. Juli, ab 10 Uhr, die letzten 500 Dauerkarten in den freien Verkauf über unseren Online-Ticketshop – ausschließlich für den Vollzahler-Preis (siehe Grafik unten) und für Personen, die bislang noch keine Dauerkarte für 2025/26 erworben haben. Dabei gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Ihr müsst Euch also beeilen!