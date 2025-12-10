RWE-Fans. – Foto: Markus Verwimp

Rot-Weiss Essen: Neuer Aufsichtsrat gewählt 1.225 RWE-Mitglieder nahmen digital und vor Ort in der Messe Essen teil. Der Vorstandsvorsitzende Marc-Nicolai Pfeifer verkündete ein finanzielles Rekordergebnis – und die Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Uwe Koschinat. Verlinkte Inhalte 3. Liga RW Essen

Rot-Weiss Essen hatte seine Mitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2025 für Dienstag, 9. Dezember, 18 Uhr, eingeladen. Für die 1.225 stimmberechtigten Mitglieder, die vor Ort im Saal Europa in der MESSE ESSEN (656) und digital via Zoom-Call zugeschaltet (559) dabei waren, stand eine umfangreiche Tagesordnung auf dem Programm.

Walther Müggenburg führte als Versammlungsleiter durch den rund fünfstündigen Abend, dem auch Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen, der Begrüßungsworte sprach, Bürgermeisterin Julia Klewin, Stadtdirektor Peter Renzel und Luca Ducree, neuer Vorsitzender des Ausschusses für Sport- und Bäderbetriebe, vor Ort beiwohnten. Es gab einige positive Nachrichten für die Mitglieder von RWE zu vermelden, unter anderem diese: Der 86-jährige Herbert Weinberg, der von 1961 bis 1973 für RWE gespielt hatte, wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Für Vereinstreue ab 50 Jahren wurden Walther Müggenburg und Silvia Zimmert (50 Jahre Vereinsmitgliedschaft), Dieter Bast und Alfred Kohlmann (55 Jahre), Josef Bayer und Michael Lüger (60 Jahre) sowie Manfred Timmerbeil (70 Jahre) geehrt – Timmerbeil bekam bei der Ehrung auf der Bühne stehenden Beifall der Mitglieder im Saal.

Trainer haben verlängert Dann: Der Vorstandsvorsitzende Marc-Nicolai Pfeifer konnte ein positives finanzielles Geschäftsjahresergebnis in Höhe von 673.000 Euro vermelden – ein Rekordergebnis des Vereins, bezogen auf den Umsatz (20,9 Millionen Euro), und eine Ergebnisverbesserung innerhalb der vergangenen drei Jahre um drei Millionen Euro bei gleichzeitig höherem Invest in den Kader der ersten Mannschaft. Alle Lizenz-Auflagen des DFB konnte RWE erfüllen. „Die finanziellen Kennzahlen zeigen klar, wie unsere strategischen Vorhaben – Geschäftsmodell und Ziele – wirken“, so Marc-Nicolai Pfeifer.