Rot-Weiss Essen: Neuer Aufsichtsrat gewählt

Rot-Weiss Essen hatte seine Mitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2025 für Dienstag, 9. Dezember, 18 Uhr, eingeladen. Für die 1.225 stimmberechtigten Mitglieder, die vor Ort im Saal Europa in der MESSE ESSEN (656) und digital via Zoom-Call zugeschaltet (559) dabei waren, stand eine umfangreiche Tagesordnung auf dem Programm.
Walther Müggenburg führte als Versammlungsleiter durch den rund fünfstündigen Abend, dem auch Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen, der Begrüßungsworte sprach, Bürgermeisterin Julia Klewin, Stadtdirektor Peter Renzel und Luca Ducree, neuer Vorsitzender des Ausschusses für Sport- und Bäderbetriebe, vor Ort beiwohnten.
Es gab einige positive Nachrichten für die Mitglieder von RWE zu vermelden, unter anderem diese: Der 86-jährige Herbert Weinberg, der von 1961 bis 1973 für RWE gespielt hatte, wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Für Vereinstreue ab 50 Jahren wurden Walther Müggenburg und Silvia Zimmert (50 Jahre Vereinsmitgliedschaft), Dieter Bast und Alfred Kohlmann (55 Jahre), Josef Bayer und Michael Lüger (60 Jahre) sowie Manfred Timmerbeil (70 Jahre) geehrt – Timmerbeil bekam bei der Ehrung auf der Bühne stehenden Beifall der Mitglieder im Saal.
Dann: Der Vorstandsvorsitzende Marc-Nicolai Pfeifer konnte ein positives finanzielles Geschäftsjahresergebnis in Höhe von 673.000 Euro vermelden – ein Rekordergebnis des Vereins, bezogen auf den Umsatz (20,9 Millionen Euro), und eine Ergebnisverbesserung innerhalb der vergangenen drei Jahre um drei Millionen Euro bei gleichzeitig höherem Invest in den Kader der ersten Mannschaft. Alle Lizenz-Auflagen des DFB konnte RWE erfüllen. „Die finanziellen Kennzahlen zeigen klar, wie unsere strategischen Vorhaben – Geschäftsmodell und Ziele – wirken“, so Marc-Nicolai Pfeifer.
Und schließlich: Chefcoach Uwe Koschinat und auch Co-Trainer Dominik Ernst verlängerten ihre Verträge über den Sommer 2026 hinaus. Für diese Nachrichten, die Marc-Nicolai Pfeifer verkündete, gab es großen Beifall.
Das Vorstandsduo Marc-Nicolai Pfeifer und Alexander Rang wurde von den Mitgliedern entlastet (Zustimmung: 1.028, keine Zustimmung: 41, Entlastung: 46). Der aus dem Aufsichtsrat ausscheidende Vorsitzende Dr. Lothar Oelert sprach Abschiedsworte und wurde gemeinsam mit seinen Aufsichtsratsmitstreitern Kurt Ehrke, André Helf, Thomas Hermes, Reinhard Radmacher, Christian Ruthenbeck, Hans-Henning Schäfer, Hans-Peter Schöneweiß und Waldemar Wrobel ebenso von den RWE-Mitgliedern entlastet (Zustimmung: 915, keine Zustimmung: 106, Enthaltung: 103). Anschließend wurde der Ehrenrat in seiner aktuellen Besetzung erneut wiedergewählt: Detlev Jaritz, Irmgard Maurer, Bernd Schmalhausen, Walther Müggenburg und Georg Schrepper.
Mit großer Spannung wurde der Tagesordnungspunkt 10 erwartet: die Neuwahl des Aufsichtsrates für die kommenden drei Jahre. Nach einer Anmoderation von Christian Hülsmann, stellvertretender Vorsitzende des Wahlausschusses, stellten sich alle Kandidaten kurz auf der Bühne den RWE-Mitgliedern vor. Gewählt wurden (in alphabetischer Reihenfolge) Marco Assink, Thomas Hermes, Matthias Jablonski, Hans-Henning Schäfer, Andree Stracke und Waldemar Wrobel – sowie anschließend auch Lukas Pruschko als Vertreter der Fan- und Förder-Abteilung (FFA).
Um 22.45 Uhr konnten Walther Müggenburg und die Vorstände Alexander Rang und Marc-Nicolai Pfeifer die harmonische Versammlung schließen.