Rot-Weiss Essen mit spätem 1:1 im letzten Spiel des Jahres bei 1860 3. Liga: Felix Bastians rettet RWE einen Zähler in München.

Rot-Weiss Essen hat durch einen Treffer in der Nachspielzeit im letzten Spiel des Jahres ein 1:1 beim Aufstiegsaspiranten TSV 1860 München erreicht und somit einen wichtigen Zähler auf die Habenseite in der 3. Liga gebracht.

Ausgleich in der Nachspielzeit

In der ersten Halbzeit tat der Favorit, der um den Aufstieg in die Zweite Liga mitspielt, zu wenig, um den Willen zu dokumentieren, wirklich drei Punkte gewinnen zu wollen. Die beste Chance für die Münchner hatte nach gut 20 Minuten Marius Wörl, aus fünf Metern vergab der Sechziger jedoch die Chance. Noch besser war allerdings die Möglichkeit von Essens Niklas Tarnat in der 36. Minute, der einen Freistoß vom linken Strafraumeck ans Lattenkreuz nagelte. Eine Viertelstunde nach dem Wechsel war es dann ein Foul an Jesper Verlaat, bei dem die Sechziger bereits erstmals einen Strafstoß forderten.

Eine Viertelstunde vor dem Ende sorgte ein Elfmeter für das 1:0 zugunsten von 1860 München. Routinier Stefan Lex war im Strafraum von Essens Björn Rother zu Fall gebracht worden. Albion Vrenezi schnappte sich den Ball und verwandelte sicher in den rechten Torwinkel. Drei Minuten vor dem Ende hatte RWE dann durch den eingewechselten Lawrence Ennali die Chance auf das 1:1, doch er schob den Ball neben das Tor, statt auf Ron Berlinski abzulegen. Im Gegenzug war es Vrenezi, der ebenso das 2:0 liegen ließ, und das sollte sich noch rächen. Denn in der Nachspielzeit brachte Tarnat einen Freistoß aus 30 Metern genau auf den Kopf von Felix Bastians, der das viel umjubelte 1:1 erzielte.