Allgemeines
Jubelt RWE auch am Abend?
Jubelt RWE auch am Abend? – Foto: Imago Images

Rot-Weiss Essen live: Pokalspiel gegen SV Solingen - und dann RWO?

Niederrheinpokal am Mittwoch: Rot-Weiss Essen empfängt den Bezirksligisten SV Solingen, der Sieger trifft auf Rot-Weiß Oberhausen. Hier gibt es den Liveticker.

Mit dem Heimspiel von Rot-Weiss Essen gegen den SV Solingen endet am Mittwochabend die 1. Runde des Niederrheinpokals. Entweder gewinnt der Titelverteidiger und trifft im Anschluss auf seinen Erzrivalen Rot-Weiß Oberhausen oder es gibt die vielleicht größte Überraschung in der Geschichte des Verbandspokals.

Heute, 19:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
19:00live
Allerdings: Wahrscheinlich ist ein Außenseitersieg der Solinger, die auf ihr Heimrecht verzichten, natürlich nicht. RWE steht nach drei Spieltagen auf Rang vier der 3. Liga und ist noch ungeschlagen. Alles spricht für ein Weiterkommen des Titelverteidigers, doch eine Mini-Chance gibt es im Niederrheinpokal immer.

In rund zwei Wochen steht die 2. Runde im Niederrheinpokal an, dann heißt der Gegner RWO. Sollte Essen weiterkommen, hat Oberhausen Heimrecht, im Falle Coups von Solingen, darf das Bezirksliga-Team die Oberhausener daheim empfangen.

>>> Liveticker Rot-Weiss Essen - SV Solingen

Das sind die Paarungen der 2. Niederrheinpokal-Runde

  • TuRU Düsseldorf (Landesliga) - SC St. Tönis (Oberliga)
  • SV Uedesheim (Bezirksliga) - FC Büderich (Oberliga)
  • TV Kalkum-Wittlaer (Bezirksliga) - SV Sonsbeck (Oberliga)
  • ASV Süchteln (Landesliga) - SpVg Schonnebeck (Oberliga)
  • SC Union Nettetal (Landesliga) - MSV Duisburg (3.Liga)
  • SV Scherpenberg (Landesliga) - Ratingen 04/19 (Oberliga)
  • STV Hünxe (Kreisliga B) - SV Blau-Weiß Dingden (Oberliga)
  • TSV Solingen (Landesliga) - VfL Jüchen-Garzweiler (Oberliga)
  • SF Niederwenigern (Landesliga) - VfB Hilden (Oberliga)
  • Rheinland Hamborn (Bezirksliga) - SSVg Velbert (Regionalliga West)
  • SC Velbert (Landesliga) - 1. FC Bocholt (Regionalliga West)
  • VfB Homberg (Oberliga) - SF Baumberg (Oberliga)
  • KFC Uerdingen/SSV Bergisch Born (Oberliga/Landesliga) - SV Biemenhorst (Oberliga) >>> Wenn Bergisch Born vor der Spruchkammer Recht bekommt, erhalten sie hier auch das Heimrecht
  • ETB Schwarz-Weiß Essen (Oberliga) - Wuppertaler SV (Regionalliga West)
  • Rot-Weiss Essen/ SV Solingen (3. Liga/Bezirksliga) - Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga West) >>> Auch hier würde RWO Heimrecht erhalten, wenn sich RWE gegen Solingen durchsetzt.
  • 1. FC Kleve (Oberliga) - 1. FC Monheim (Oberliga)
