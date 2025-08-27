Rot-Weiss Essen live: Pokalspiel gegen SV Solingen - und dann RWO?

Mit dem Heimspiel von Rot-Weiss Essen gegen den SV Solingen endet am Mittwochabend die 1. Runde des Niederrheinpokals. Entweder gewinnt der Titelverteidiger und trifft im Anschluss auf seinen Erzrivalen Rot-Weiß Oberhausen oder es gibt die vielleicht größte Überraschung in der Geschichte des Verbandspokals.

Allerdings: Wahrscheinlich ist ein Außenseitersieg der Solinger, die auf ihr Heimrecht verzichten, natürlich nicht. RWE steht nach drei Spieltagen auf Rang vier der 3. Liga und ist noch ungeschlagen. Alles spricht für ein Weiterkommen des Titelverteidigers, doch eine Mini-Chance gibt es im Niederrheinpokal immer.

In rund zwei Wochen steht die 2. Runde im Niederrheinpokal an, dann heißt der Gegner RWO. Sollte Essen weiterkommen, hat Oberhausen Heimrecht, im Falle Coups von Solingen, darf das Bezirksliga-Team die Oberhausener daheim empfangen.